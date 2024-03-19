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NBA》塔圖姆不在免驚！塞爾提克下三分雨 布朗轟31分退活塞奪六連勝

2024/03/19 10:56

J.布朗。（今日美國）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭塞爾提克今天在主場迎戰活塞，儘管當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）因傷高掛免戰牌，但綠衫軍得分點點開花，4人得分破20分，在J.布朗（Jaylen Brown）31分帶領下，終場以119：94贏球勇奪6連勝。

塞爾提克一哥塔圖姆今天因右腳踝受傷缺陣，J.哈勒戴（Jrue Holiday）也因肩傷不打，不過右腿筋拉傷缺席5場比賽的明星長人波辛傑斯（Kristaps Porzingis）傷癒復出，成功補上火力空缺，上場22分鐘就飆進5顆三分球，攻下20分、8籃板，展現高效率的得分表現。

J.布朗和D.懷特（Derrick White）上半場就合力攻下17分，幫助球隊握有59：46的大幅領先，J.布朗更在第三節獨拿14分鎖定勝局，提前打卡下班，綠衫軍最多領先達26分，終場以119：94輕鬆獲勝，賞給活塞3連敗。

塞爾提克今天下起三分雨，全場狂砍22顆三分球，J.布朗轟下全場最高的31分，外帶7籃板，派理查德（Payton Pritchard）貢獻23分、7助攻，D懷特則是飆進6顆三分球，繳出22分、10籃板和10助攻的生涯首場大三元；活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）因左膝不適休息，以艾威（Jaden Ivey）的21分表現最佳，另有5籃板和5助攻，威斯曼（James Wiseman）有12分、5籃板和2阻攻。

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