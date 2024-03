NBA》「蟻人」超暴力顏扣柯林斯 笑稱要送他球衣 （影音）

愛德華茲在柯林斯頭上灌籃。(USA TODAY Sports)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕灰狼今天客場對上爵士,終場在一哥「蟻人」愛德華茲(Anthony Edwards)32分8助攻7籃板全能表現的帶領下,以114:104擊敗對手,而愛德華茲還在比賽中上演「超暴力顏扣」,連在一旁的隊友看了都不敢置信。

比賽一開始爵士掌握優勢,首節投出61%高命中率,一度取得35:19的16分領先,不過灰狼隨後開始反擊,儘管禁區主力里德(Naz Reid)上半場高效拿到17分後,就因為頭部受傷退場,但愛德華茲還是在戈貝爾(Rudy Gobert)、湯斯(Karl-Anthony Towns)、里德3大禁區不在的情況下,獨自撐起大局。

請繼續往下閱讀...

愛德華茲第三節單節9投5中攻下12分,其中包含顏扣爵士柯林斯(John Collins)的美技,兩隊三節打完兩隊戰成83平手。末節愛德華茲手感繼續加溫,單節6投5中攻下13分,帶隊打出12:1的高潮拉開比數,終場就以10分之差完成逆轉。

賽後愛德華茲表示,這是他生涯最棒的灌籃,有趣的是,離場簽名時小球迷問說能不能送他球衣,愛德華茲搞笑說不行,因為要給柯林斯。

the man of the hour. pic.twitter.com/BolKfFVOBX

總計灰狼本場5人得分上雙,除了愛德華茲和里德外,安德森(Kyle Anderson)、麥克勞夫林(Jordan McLaughlin)、亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)分別有10分、11分、13分進帳。

爵士方面,塞克斯頓(Collin Sexton)攻下全隊最高24分,馬卡南(Lauri Markkanen)有22分12籃板,喬治(Keyonte George)則有15分8助攻。

西部前三種子爭奪進入白熱化,灰狼贏球後戰績47勝21敗,與金塊並列第2,而兩隊與第一的雷霆也僅有半場勝差,明天灰狼將背靠背正面對決金塊。

ANTHONY EDWARDS ELEVATES FOR THE EMPHATIC POSTER



Timberwolves-Jazz | Live on the NBA App

https://t.co/giqnSGLWqt pic.twitter.com/CcSJsLs2sk