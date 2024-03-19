NBA》「蟻人」超暴力顏扣柯林斯 笑稱要送他球衣 （影音）

愛德華茲在柯林斯頭上灌籃。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天客場對上爵士，終場在一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）32分8助攻7籃板全能表現的帶領下，以114：104擊敗對手，而愛德華茲還在比賽中上演「超暴力顏扣」，連在一旁的隊友看了都不敢置信。

比賽一開始爵士掌握優勢，首節投出61%高命中率，一度取得35：19的16分領先，不過灰狼隨後開始反擊，儘管禁區主力里德（Naz Reid）上半場高效拿到17分後，就因為頭部受傷退場，但愛德華茲還是在戈貝爾（Rudy Gobert）、湯斯（Karl-Anthony Towns）、里德3大禁區不在的情況下，獨自撐起大局。

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愛德華茲第三節單節9投5中攻下12分，其中包含顏扣爵士柯林斯（John Collins）的美技，兩隊三節打完兩隊戰成83平手。末節愛德華茲手感繼續加溫，單節6投5中攻下13分，帶隊打出12：1的高潮拉開比數，終場就以10分之差完成逆轉。

賽後愛德華茲表示，這是他生涯最棒的灌籃，有趣的是，離場簽名時小球迷問說能不能送他球衣，愛德華茲搞笑說不行，因為要給柯林斯。

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總計灰狼本場5人得分上雙，除了愛德華茲和里德外，安德森（Kyle Anderson）、麥克勞夫林（Jordan McLaughlin）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）分別有10分、11分、13分進帳。

爵士方面，塞克斯頓（Collin Sexton）攻下全隊最高24分，馬卡南（Lauri Markkanen）有22分12籃板，喬治（Keyonte George）則有15分8助攻。

西部前三種子爭奪進入白熱化，灰狼贏球後戰績47勝21敗，與金塊並列第2，而兩隊與第一的雷霆也僅有半場勝差，明天灰狼將背靠背正面對決金塊。

ANTHONY EDWARDS ELEVATES FOR THE EMPHATIC POSTER



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