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PLG》艾夫伯超愛台灣 回顧各國打球經驗：在中國親眼見過坦克經過…

2024/03/19 11:34

艾夫伯分享在各國打球的經驗，並表示自己和家人都很喜歡台灣。（資料照，新竹攻城獅提供）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕擁有「台灣Kobe」稱號的洋將艾夫伯，本季轉戰PLG新竹攻城獅，在台灣擁有很高的人氣，近日他接受Youtuber《Teddy Lai 賴泰迪》專訪，表示他和家人都很愛台灣，並分享了在中國新疆打球時的瘋狂經驗。

艾夫伯表示，他2012年時在中國的新疆烏魯木齊打過球，他透露那是他住過最「失控」的地方，除了天氣很冷外，他還親眼見過坦克開過，有時球隊老闆為了球員安全，會要求球員不要離開訓練、住宿的地方，短的話一天、長的話可能會希望一週都不要離開。

艾夫伯回憶，在新疆打球有時候會偷偷和訓練師一起跑出去，躲過守門就為了吃點好吃的東西，他也分享在新疆男女關係比較保守，有一次去餐廳用餐完，他從後面抱住老婆結果被店員阻止，說在新疆不可以這樣做。

除了在新疆打球，艾夫伯也效力過成都的球隊，而中國和台灣打球的差別，艾夫伯表示在中國他們每一隊都會派出一位本土球員，專門防守對方洋將，並試圖用各種方式激怒他們；台灣球團比起中國更重視本土球員，他們會鼓勵球員拍廣告、上電視，這些是他在中國沒見過的。

艾夫伯透露，在黎巴嫩、中國、台灣打球讓他有巨星的感覺，但這種待遇在台灣是遠勝於另外兩國的，艾夫伯說台灣人很熱情，而且台灣人英文程度很好，大多數人是可以順暢交流的，這點讓他有點驚訝，因為在中國時，那邊的人英文程度沒那麼好。

除了中國，艾夫伯也分享了在黎巴嫩、利比亞等國家打球的經驗，他表示目前和家人一起在台灣很幸福，未來卸下球員身分之後，也有計畫留在台灣當教練，教導台灣的小朋友打籃球。

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