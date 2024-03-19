T1》海神衝刺季後賽 新控球史考特加入先用腰旗美式足球培養感情

史考特。（高雄全家海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄全家海神23、24日北上「背靠背」作客台北戰神與新北中信特攻。團隊在邱子軒、布銳克曼缺陣後做出調整，並把握賽程空檔，加速控球史考特融入團隊，為剩餘的例行賽及季後賽衝刺。

海神目前以12勝7負暫居聯盟第2，3月起展開客場4連戰，總教練喬伊斯期盼蘇文儒、吳曉謹、余純安、陳懷安及唐維傑把握上場機會，並點名王詠誠近日隊內練習展現強悍的防守積極度，毫無畏懼。

請繼續往下閱讀...

另一方面，針對史考特，喬伊斯指出，他在進攻展現速度與爆發力，並能幫助團隊防守更上層樓，且與布銳克曼有類似特質，是天生的控球，「他擁有高球商，能找到空檔隊友、製造隊友得分機會。」

喬伊斯坦言，失去過去3季以來的重要領袖布銳克曼令人遺憾，「布銳克曼無疑是我執教生涯中最優秀的控球，能夠執教他是我的榮幸，我們會靜候他康復，滿血回歸。相信海神會有球員挺身而出，以團隊力量迎接考驗。」

正式賽事來臨前，海神隊幾位球員先跟史考特相約旗津海灘，以腰旗美式足球一較高下，培養感情。史考特說：「很有趣，將近快10年沒有玩美式足球了。」

史考特近兩週與團隊磨合漸入佳境，「教練團、隊友在幫助我融入及了解團隊球風下了很大功夫，搭配起來的感覺很棒。能感受到隊友間的好感情，與場上的無私文化，期待週末賽事的到來。」

史考特。（高雄全家海神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法