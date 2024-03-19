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MLB》終結諾拉費城人第3長紀錄 惠勒首投開幕戰：蠻酷的

2024/03/19 12:21

惠勒生涯首度擔任開幕先發投手。（法新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）今天宣布今年開幕戰先發投手將是雙王牌之一的惠勒（Zack Wheeler）擔任，這也是他生涯首度扛此重任，終結好友諾拉（Aaron Nola）連續6年投開幕戰的紀錄。對此，惠勒坦言這感覺很特別的，這一個蠻酷的榮譽。

費城人季前與惠勒（Zack Wheeler）簽下3年1.26億美元（約新台幣39.9億）的延長合約，均薪4200萬美元更創下史上「延長合約」中的最高紀錄。惠勒是費城人過去4年來表現最穩定的先發投手，101場先發拿下43勝，防禦率為3.06，在這段時間至少先發500局的先發投手當中排名第4，而他的19.6bWAR值 和19.3 fWAR值則是大聯盟中的佼佼者。

惠勒生涯首度擔綱開幕戰先發投手，中斷了同隊另一名王牌諾拉的連續6年投開幕戰的隊史第3長的紀錄，第2名為卡爾頓（Steve Carlton）的連續10場，羅伯斯（Robin Roberts）以連續12場寫下隊史紀錄。對此，諾拉並不在意，他日前也曾公開表示惠勒是球隊開幕戰先發投手的首選，這是他應得的。

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