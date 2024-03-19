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英超女足搞烏龍穿錯襪 3萬名觀眾苦等半小時

2024/03/19 15:20

15日英超女足聯賽兵工廠隊臨時穿著對手切爾西隊的黑襪上場。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕15日在倫敦舉行的英格蘭女足超級聯賽發生一起令人啼笑皆非的「烏龍」事件。曾拿下多次頂級聯賽冠軍的兵工廠隊竟然整隊穿錯襪子，使得比賽延遲近半小時，影響現場約3萬名觀眾。

兵工廠隊使用繃帶遮住切爾西隊徽。（美聯社）

賽前切爾西隊的排名第一，兵工廠隊則排名第三，是當季英超女足的焦點大戰，更創下切爾西隊主場有史以來最高的觀眾入場人數。然而，正當球員熱身準備開賽時，裁判蕾貝卡韋爾奇（Rebecca Welch）發現兩隊竟都穿著同樣顏色的白襪，於是要求作客的兵工廠隊更換。

據《美聯社》報導，兵工廠隊只好趕緊派人去切爾西隊的專賣店購買黑色襪子。不過更尷尬的是，兵工廠隊的球衣贊助商是Adidas，而切爾西隊卻是Nike，使得兵工廠隊只好用繃帶遮住Nike的標誌，但仍遮不住部分球員襪上的切爾西隊隊徽。

曾經在兩隊效力過的前英格蘭女足國腳凱倫卡妮（Karen Carney）表示，這是一場規模龐大的賽事，這對整個聯賽影響巨大：「人都會犯錯，而這場比賽不需這樣（處理），這場大戰有那麼多球迷入場。」

最後，切爾西隊在上半場32分鐘內踢進三球，兵工廠隊下半場無力平反敗局，切爾西隊以3：1獲勝。

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