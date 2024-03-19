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NBA》羅素飆三分平隊史紀錄 AD左眼無礙繳雙十助湖人重返西部第9

2024/03/19 13:06

A.戴維斯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰老鷹，日前左眼受傷的「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）此役回歸，與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）合力攻下47分，D.羅素（D'Angelo Russell）更在三分外線猛飆冷箭，砍進6顆三分球，豪取27分、10助攻，湖人終場以136：105大勝老鷹，中止近期的2連敗，同時也擠下勇士重返西部第9，西部附加賽卡位戰十分激烈。

老鷹首節開局火力全開，打出了一波11：2的攻勢，J.強森（Jalen Johnson）更是兩度上演灌籃美技，包括「胯下顏扣」里維斯（Austin Reaves），直接飛越對手的頭部成功灌籃，不過湖人靠著紫金雙星詹姆斯和A.戴維斯也逐漸追回失分，詹姆斯單節獨拿12分，幫助湖人首節以38：28反超。湖人次節擴大領先優勢，D.羅素單節挹注11分，詹姆斯上半場就豪取19分，幫助湖人以73：59領先老鷹達23分。

詹姆斯。（法新社）

湖人易籃後火力依舊兇猛，A.戴維斯和D.羅素內外搭配，打得老鷹無法招架，D.羅素今天狂飆6顆三分球，單季累積183顆，追平1994-1995年范艾克索（Nick Van Exel）所保持的隊史單季三分紀錄，湖人終場就以136：105輕鬆擊敗老鷹。

D.羅素。（法新社）

湖人今天先發5人得分全上雙，D.羅素轟下全場最高的27分，外帶10次助攻，詹姆斯繳出25分、10助攻和7籃板的全能數據，A.戴維斯打完三節提前下班，貢獻22分、15籃板和6助攻，八村壘也挹注17分。

老鷹以J.強森的25分最佳，另有9籃板，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）有17分，代班一哥D.穆雷（Dejounte Murray）則是拿下13分、10助攻、5籃板和3抄截。

J.強森飛越里維斯灌籃。（今日美國）

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