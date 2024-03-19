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體育 籃球 NBA

NBA》孟克延長賽一人力壓對手全隊 國王擊退灰熊續居西部第6

2024/03/19 14:16

孟克（左）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國王今靠著孟克（Malik Monk）在延長賽爆發，以121：111擊敗灰熊，近4戰拿下3勝，續居西部第6。

國王今開賽不到2分鐘就傷了射手赫特（Kevin Huerter），他遭巴恩（Desmond Bane）打手犯規跌落在地，隨後因手腕受傷此戰未再回歸，國王上半場在沙波尼斯（Domantas Sabonis）13分以及板凳群有效發揮之下，帶著57：47進入第三節。

易籃後，灰熊持續追分，末節拉出一波10：1的攻勢、在倒數4分47秒將戰局扳平為97：97，兩隊在槍響前並未分出勝負，只能加班續戰。

GG.傑克森（GG Jackson）在延長賽開打後上演灌籃秀幫灰熊取得超前，不過接下來孟克火力全開、一人獨得8分，率領國王此節打出16：6的攻勢收下比賽勝利。

孟克今繳出28分、有12分集中在延長賽，另貢獻6籃板6助攻，沙波尼斯繳出25分18籃板5助攻，連續50場有雙十演出，福克斯（De'Aaron Fox）挹注23分10助攻7籃板。

灰熊方面，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）27投8中拿下全隊最高25分、巴恩挹注24分5籃板4助攻，GG.傑克森拿下22分7籃板。

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