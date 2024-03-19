桌球》大滿貫賽季軍進補！ 林昀儒世界排名回升追平今年最佳

林昀儒。（資料照，歐新社）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布最新世界排名，上週在WTT新加坡大滿貫賽闖進4強的「沉默刺客」林昀儒，從第8名上升至第6，追平今年最佳排名；大滿貫賽封王的中國名將王楚欽則拉下樊振東，第三度登上世界球王寶座。

林昀儒在大滿貫賽一路殺進4強才敗給梁靖崑，進帳700分，總積分3106躍居第6，只落後第5名的法國「眼鏡弟」F.勒布朗26分。

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王楚欽在大滿貫冠軍積分2000分挹注下，以總積分8020遠超過樊振東的5788分，穩坐世界排名第一。大滿貫賽獲得亞軍的梁靖崑從第5名上升至第3，追平生涯最佳名次，馬龍則從第3滑落至第4。

7至10名依序為林高遠、卡德拉諾、張本智和、邱黨。

台灣球員方面，高承睿維持在31名，莊智淵下滑4名來到39名；新加坡大滿貫賽從資格賽一路打進32強的馮翊新，小升4名來到92名、黃彥誠121名。

女子組方面，台灣一姐鄭怡靜從第15名回升至11，陳思羽從45名進步至39名，也是她自去年8月以來最佳。

新加坡大滿貫賽從資格賽晉級64強的李昱諄，上升5名來到生涯次佳的57名，也一舉超越63名的劉馨尹，在巴黎奧運國手爭奪戰佔據有利地位。簡彤娟、黃怡樺則分居76、87名。

女雙部分，鄭怡靜/李昱諄在大滿貫賽亞軍積分1400分進補下，從第5名躍居第3，締造兩人合拍以來最佳，僅次於南韓的田志希/申裕斌及中國組合陳夢/王曼昱。

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