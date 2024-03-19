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NBA》柯瑞27分做白工 哈特打滿48分鐘繳大三元助尼克取勝

2024/03/19 12:52

柯瑞27分做白工，勇士不敵尼克。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰尼克，雖然一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出27分，但對手發揮更加出色，布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高34分，加上哈特（Josh Hart）打滿48分鐘繳出大三元，助隊以119：112力退勇士。

尼克今開局打出18：4攻勢取得領先，但勇士在首節尾聲稍稍回穩，柯瑞包辦5分，助隊持續緊追。

即便尼克在第2節一度將領先擴大到雙位數，布萊德（Miles McBride）半場包辦19分，但勇士沒輕易被甩開，第2節最後1分鐘柯瑞又跳出來連拿5分，半場打完勇士暫時以56：62落後。

尼克在第3節發揮出色，帶著11分領先進入決勝節，勇士很快還以顏色， 一度追到4分差，隨後竟出現許多離奇失誤，讓尼克又擴大優勢，也無力改寫戰局。

尼克布朗森繳出全隊最高34分，哈特打滿48分鐘攻下10分、11籃板、11助攻大三元，也是自2015年的朗度（Rajon Rondo）後，首位打滿48分鐘拿下大三元的球員。

勇士柯瑞貢獻全隊最高27分，新秀前鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）替補上陣進帳19分。

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