游泳》0.01秒差距！100蝶獲巴奧門票 池江璃花子：感謝上帝站我這邊

池江璃花子。（資料照，歐新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「抗癌女鬥士」池江璃花子昨天在東京水上運動中心舉辦的巴黎奧運資格賽，女子100公尺蝶泳決賽游出57秒30的成績排名第二，達到了日本泳協57秒34的標準，確定連續3屆獲得奧運門票。

23歲日本游泳女將池江璃花子在2018年雅加達巨港亞運獨拿6金2銀，拿下賽會MVP，但隔年卻傳出確診白血病暫別賽場，不過她抗癌成功重返泳壇，在2021年東京奧運分別參加女子400公尺自由式接力、男女400公尺混合式接力，以及女子400公尺混合式接力，但只有女子400公尺混合式闖進決賽，最後日本隊以第8名作收。

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池江璃花子睽違8年再度參加奧運資格賽個人項目，她在女子100公尺蝶泳項目先以57秒03挺進決賽，只有前兩名才能獲得巴黎奧運門票，池江璃花子游出57秒30，比第三名的松本信歩還快了0.01秒，而且還游進日本泳協所規定的標準57秒34，成功獲得巴黎奧運參賽權。

池江璃花子賽後受訪時難掩激動，直呼很開心，她非常感謝上帝站在她這邊，才能以這麼微小的差距獲得奧運門票，她也將奧運目標設定在游進決賽，「我已經超越了15歲的紀錄，如今就是要超越自己在里約奧運所寫下的紀錄，只有我才能超越自己。」

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