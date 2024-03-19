林書豪踩了禁藥紅線嗎？

林書豪。（資料照，記者王藝菘攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

當年有一影視巨星，犯了全天下男人都會犯的錯，一時引起巨大風波。這件事情如果換成是禁藥，在運動員，尤其是職業運動員身上，可能也是一個很可怕的存在。運動員使用禁藥的歷史應該和人類一樣長久吧！南非祖魯族人為了狩獵，所以必須使用一種含興奮劑的飲料，叫DOP，這也是現在抗禁藥anti doping一詞的來源。顯然祖魯族人不是為了金牌，而是為了生存。而隨著運動慢慢成為一種專業，運動的公平性也日益重要。尤其是， 職業運動的興起，伴隨著巨大的商業利益。此時的公平性就不只是一個道德的名詞，而是白花花的鈔票。因此運動組織和運動員的禁藥戰爭，也就開始了。這場貓捉老鼠的比賽，一直都是老鼠多貓少，老鼠跑得快，貓抓得慢。好不容易在1999年，世界反禁藥組織（WADA）終於成立了。但其實禁藥的歷史已經在運動界肆虐百年以上。既使至今，我只能說稍微公平，距離真正的公平仍有遙遠的距離。因為，牽涉到許多技術的問題和政治問題。如，分析化學的儀器精密度和實驗室管理等，食品污染之普遍性，運輸時效性等，在在影響檢驗的公平性。而許多禁藥的問題，根本是國家系統的操作。一個小小的藥檢機構又何以對抗之。

雖然說是抗禁藥，Anti doping其實不只藥物而已，也包括了物理性和化學性的方式。在WADA的分類上， M1至M3即是。M1代表血液和血類製品的操作，M2代表物理和化學性的操作，M3代表基因和細胞的操作。所以說，抗禁藥一詞是不完全正確的。其核心意義，主要是在於促進運動競賽之公平性。由於世界抗禁藥組織的成立，遠遠慢於禁藥之使用。因此，一開始是採用正面表列，但是隨著世界共識之形成，以及科技之進步，相信以後會用負面表面。目前正處於這兩者之過渡期。所以會有許多爭議事件。

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林書豪使用ILIB靜脈雷射治療，這是一種以雷射探頭深入靜脈的治療，希望以低能量雷射改善血液之生化與物理特性，並降低發炎，改善細胞訊號傳輸，增加血液內止痛物質。毫無疑問的，這已經違反M1的精神。也許目前尚未正面表列，但是在抗禁藥的精神上，這是違反公平競賽的精神。只是，林書豪只是為了解決足底筋膜炎的疼痛而已，真的有那麼嚴重嗎？通常這種灰色地帶的事情，也就有待委員會的解決。

足底筋膜炎是一種足底筋膜的退化。主要是因為過度使用造成，說他是一種炎症，其實十分不當。因為在病理學上，很少有發炎反應。反而是有許多組織的退化和膠原蛋白新增的異常。所以治療上，也往往是必須想辦法促進其生長和癒合。而足底筋膜炎的疼痛來源更複雜，不只是足底筋膜，也可能是跟骨的異常，跟腱的異常，腳踝關節的異常，甚至於是中樞神經的問題。這君需要詳細的檢查才會知道。不太可能靠著單一治療即得到改善。而親朋好友的四處招攬治療，通常會使得運動員十分容易踩到紅線。大家不可不慎。

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