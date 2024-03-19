T1》台籃史上首次！4/13、14日特攻、台新在大巨蛋打籃球 票價出爐

攻戰大巨蛋，雙北反毒籃球賽主視覺。（T1提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟中信特攻和台北台新戰神攜手共同舉辦「雙北反毒籃球賽」，4月13、14日將在台北大巨蛋點燃戰火，這也是大巨蛋落成以來，首度舉辦籃球賽，吸引全台球迷目光。

T1聯盟特攻、戰神將在大巨蛋對決，寫下歷史，聯盟會長錢薇娟表示，特攻和戰神都是非常優質球隊，首次攻佔大巨蛋，對台灣籃球而言是寫下歷史的事情，「這兩場比賽是例行賽裡面的賽程，是打真的而非表演賽，同時也是面子之爭，兩隊肯定都想拿下歷史性一勝。」

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今天記者會上公布座位票價，屆時球場會搭設在內野，其中最貴的座位為4000元，其他分別是800元、600元、350元，預計3月25日正式開賣，中信和台新卡友則可以提前購買，也有相關優惠。

為了保護大巨蛋草地及紅土區， 球團表示，屆時會鋪設專門保護地板的防護墊，也會管制人員入場時避免穿著高跟鞋，同時會拿掉內野場邊防護網，讓球迷視野不被遮蔽。

攻戰大巨蛋，雙北反毒籃球賽主視覺。（T1提供）

「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」座位圖。（T1提供）

「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」售票時程。（T1提供）

「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」票價表。（T1提供）

「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」中信、台新卡友九折優惠。（T1提供）

「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」雙北市民九折優惠。（T1提供）

「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」符合優惠資格現場購票八折。（T1提供）

「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」小小兵套票。（T1提供）

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