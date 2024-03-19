法式滾球》37公分身高差滾出雙人金牌 屏東新南國小全國賽發光發熱

二年級的張碩原（左）和六年級的許世珀（右）身高差了37公分，卻是法式滾球場上的最佳黃金拍檔，合力在112學年度全國小學法式滾球錦標賽中，拿下男生二人組全國冠軍。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉新南國小二年級學生張碩原身高131公分，和身高168公分的六年級學長許世珀，組成雙人黃金拍檔，一人準度高、一人力道夠，最萌身高差發揮出最佳實力，本月（3月）參加112學年度全國小學法式滾球錦標賽，奪得男生二人組的全國冠軍，為家鄉為屏東縣爭光。

張碩原是新南國小二年級學生，自一年級起便參加滾球隊，練習態度認真，比賽時沉著穩定，絲毫不怯場，頗有大將之風。一年級時便獲得屏東縣主委盃男童三人組冠軍，二年級上學期獲得縣運男童二人組第2名。

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許世珀是新南國小六年級學生，三年級起參加滾球隊，曾獲得2022年全國小學法式滾球錦標賽男生二人組第8名、2023年縣運男童二人組第2名、高雄市主委盃全國滾球錦標賽男生三人組第3名。

新南國小棒球與舞獅團隊成立已久，但對象以男生為主，且體型影響運動表現甚大，無法普及到所有學生，為了提供更多學生能有展能的機會，不受限於性別、年齡、身材、人數，校方於2017年引進法式滾球，目前由教導主任楊清源擔任指導教練，利用課後每週練習3天，球隊人數逐漸成長到20餘人，達全校3分之1，不分男女生，成員遍及一至六年級。

在校長陳和貴支持下，學校建置了標準的法式滾球場後，選手更是有長足進步，在2020年屏東縣主委盃嶄露頭角，獲得國小女童三人組第2名，從此開啟新南法式滾球輝煌之路，台北、台中、嘉義、台南、高雄等縣市都有新南法式滾球隊的挑戰足跡，並於縣運、全國賽、公開組比賽等取得好成績，本月（3月）更在112學年度全國小學法式滾球錦標賽獲得男生二人組冠軍、男生二人組第7名、女生二人組第6名、女生二人組第8名，共報名7隊，4隊進入8強，創下成軍以來最佳成績。

新南國小教導主任楊清源（左）從滾球門外漢，憑著熱情邊做邊學，取得教練證，他親自指導張碩原（右）等隊員們。（記者羅欣貞攝）

新南國小本月（3月）在112學年度全國小學法式滾球錦標賽中，創下成軍以來最佳成績。（記者羅欣貞攝）

新南國小建置有標準法式滾球場。（記者羅欣貞攝）

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