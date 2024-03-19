晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞生涯得分超越綠衫軍傳奇 賽後卻痛批勇士「根本走不遠」

2024/03/19 17:11

柯瑞。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場以112：119不敵尼克，西部排名又跌到第10名，儘管一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出全隊最高27分，生涯得分來到史上第30名，但仍舊難以隻手遮天，賽後談及勇士的排名，柯瑞也不禁痛批團隊今晚的表現。

柯瑞今上陣33分鐘繳出27分5籃板5助攻的成績單，賽後他的生涯總得分來到2萬3360分，超越塞爾提克名人堂中鋒派瑞許（Robert Parish）的2萬3334分，名列歷史得分榜第30名。然而勇士在決勝節發生過多失誤，也葬送比賽。

勇士西部排名也再度和湖人對調，賽後受訪時柯瑞也難掩情緒，「也許一、兩週前，西部第6是我們的動力，但現在我不管了。關鍵是我們比賽的穩定性，這才重要，因為老實說，如果每晚都打成這樣，誰在乎你第幾名，那都沒差，你根本（在季後賽）走不遠。」

勇士先前在關鍵戰役擊敗湖人，西部排名上升至第9，未料2天後湖人大勝老鷹，勇士吞敗的同時又跌回第10。對於在主場吞敗，柯瑞也強調必須在賽季後段把握捍衛主場的機會，「最佳情況是在進入附加賽時保有主場優勢，或是做為更低種子序的球隊，必須要贏球保護主場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。