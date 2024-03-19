NBA》柯瑞生涯得分超越綠衫軍傳奇 賽後卻痛批勇士「根本走不遠」

柯瑞。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場以112：119不敵尼克，西部排名又跌到第10名，儘管一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出全隊最高27分，生涯得分來到史上第30名，但仍舊難以隻手遮天，賽後談及勇士的排名，柯瑞也不禁痛批團隊今晚的表現。

柯瑞今上陣33分鐘繳出27分5籃板5助攻的成績單，賽後他的生涯總得分來到2萬3360分，超越塞爾提克名人堂中鋒派瑞許（Robert Parish）的2萬3334分，名列歷史得分榜第30名。然而勇士在決勝節發生過多失誤，也葬送比賽。

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勇士西部排名也再度和湖人對調，賽後受訪時柯瑞也難掩情緒，「也許一、兩週前，西部第6是我們的動力，但現在我不管了。關鍵是我們比賽的穩定性，這才重要，因為老實說，如果每晚都打成這樣，誰在乎你第幾名，那都沒差，你根本（在季後賽）走不遠。」

勇士先前在關鍵戰役擊敗湖人，西部排名上升至第9，未料2天後湖人大勝老鷹，勇士吞敗的同時又跌回第10。對於在主場吞敗，柯瑞也強調必須在賽季後段把握捍衛主場的機會，「最佳情況是在進入附加賽時保有主場優勢，或是做為更低種子序的球隊，必須要贏球保護主場。」

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