中職》高國慶5月26日正式引退 談家人和球迷流下英雄淚

高國慶哽咽。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕保持統一獅隊史絕大多數打擊紀錄的「綠色坦克」高國慶，今年轉任二軍首席教練，將於5月26日在台南球場舉辦引退儀式。高國慶今天表示，20年的職棒生涯已經沒有遺憾，但是談到最愛的家人和球迷，仍忍不住流下英雄淚。

高國慶表示，引退後唯一放不下的只有不能再比賽了，從小學4年級加入球隊，每天努力訓練就為了比賽，其實3年多前領隊蘇泰安就建議他開始為轉任教練準備，但是實在太喜歡打球了，仍堅持球員身分，感謝領隊容忍他的任性。

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談到終於決定轉任教練的契機，高國慶表示，去年上半季是第1次沒有受傷卻完全沒有上一軍，他知道自己沒有機會了，於是向領隊報告決定轉任教練，要放棄球員身分曾經很掙扎，但是一旦決定了，就要以另一個身分來幫助球隊。

職棒生涯雖然沒有遺憾，高國慶覺得最可惜的是沒有拿過全壘打王，他表示，曾在某一年的年度頒獎典禮上問張泰山：「學長覺得我有可能拿到全壘打王嗎？」張泰山告訴他：「那就拚啊，不拚拚看怎麼知道。」可惜最後還沒和全壘打王無緣。高國慶2011年擊出22支全壘打，和Lamigo桃猿林泓育並列聯盟最多，但比較打數後由較少的林泓育贏得全壘打王。

高國慶引退後最想做的事情是陪陪家人，他表示，希望彌補20年來聚少離多的虧欠，其實不止是老婆，開始打球就住校，也很少待在原生家庭，媽媽、姐姐和老婆都一直支持他，女人太偉大了。

高國慶表示，球迷讓他打球的歲月不孤單，對他們的感謝不是幾句話可以代表，希望在5月26日短暫恢復球員身分的那天，球迷能夠來到台南球場，讓他當面跟大家說謝謝。

高國慶將於5月26日在台南球場舉辦引退儀式。（球團提供）

高國慶將於5月26日在台南球場舉辦引退儀式。（球團提供）

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