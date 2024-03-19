PLG》新北國王道歉反省！為林書豪復健禁藥爭議滅火

林書豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對PLG職籃聯盟人氣球星林書豪因足底筋膜炎養傷復健，卻驚傳禁藥爭議，對此新北國王緊急開會後，發表聲明道歉反省滅火，相關影音內容也下架以避免誤導群眾。

關於近期新北國王籃球隊球員林書豪至伊生診所醫療行為爭議，新北國王特此聲明回應 ：「球隊為協助林書豪修復足底筋膜傷勢，覓尋各種醫療資源，卻誤用違反 WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射（ILIB）」療法。靜脈雷射療法為中華民國衛福部合法療程，但在 WADA 規範未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下存有疑慮。

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球隊安排之醫療行為絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，不過球隊確實在不知道其醫療行為可能違反 WADA 規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議，進行治療。新北國王籃球隊與林書豪願全力配合 P. LEAGUE+聯盟後續任何藥檢和調查，並尊重與接受聯盟決定。

新北國王籃球隊醫療團隊對此次事件，醫療行為並無準確判斷，使得旗下球員誤用療法，損害其名聲與權益，後續將加強團隊教育，也先將球隊官方影片爭議內容下架避免誤導群眾，引此為戒，慎重反省並道歉。」

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