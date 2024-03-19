T1》大巨蛋有投手丘怎麼打籃球？ 球場示意圖曝光

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1中信特攻、台北台新戰神將在4月13、14於台北大巨蛋舉辦「雙北反毒籃球賽」，這也是台灣職籃首度進軍大巨蛋，令外界好奇，屆時兩隊將如何搭建籃球場，能保護球場草皮又能給觀眾良好視野，球團公布相關示意圖。

特攻和戰神將在大巨蛋對決，屆時籃球場將會設置在內野，預計耗費72小時完成場地布置。提到這次搭建場地的考驗，特攻總經理劉志威表示，要避開投手丘是比較大的考驗，因為不能影響原棒球場的運作，所以最後選擇調整位置。

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球隊公布球場示意圖，整座籃球場將建置在B2層棒球場上，除了籃球專用的木地板，還包括一座特製的場內看台，外野區域暫時不開放。

球場區分為兩側，左半邊是特攻區，右半邊是戰神區，利用原本棒球場既有的座位席，結合球場層特製的階梯看台，以球場為中心，打造全新的觀賽視野。

整體使用大巨蛋約一半的球場範圍，開放的席位包含：B1內野看台區，左右兩側開放到一壘、三壘處，這次加開L2內野看台區，左右兩側也開放到一壘、三壘處。B2層則是有10層場邊特製看台以及位在本壘的場邊席與籃下搖滾席。

至於球場上球員席、記錄台將設置在投手丘與場內看台前；另外也將在場內看台左側、右側設置LED大螢幕，兩邊底線設置媒體席。球場層的出入動線將自B1看台區域進入。

不過，在棒球場上搭建籃球場為台灣首次，為了保護大巨蛋的草皮及紅土，場內所有使用範圍，皆舖設專門防護墊，並加強管制入場人員，避免穿著高跟鞋。

此外，階梯看台的兩邊，特別設置了LED螢幕，讓球員在場上也能隨時關注比分。全新場館對球員、裁判、觀眾都是全新體驗，不過，大巨蛋的整體場域會更寬廣，球員視野更加開闊，觀眾人數更多，全場15000名球迷，屆時將考驗球員，需要展現更高抗壓性。

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

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