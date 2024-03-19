晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》大巨蛋有投手丘怎麼打籃球？ 球場示意圖曝光

2024/03/19 17:06

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1中信特攻、台北台新戰神將在4月13、14於台北大巨蛋舉辦「雙北反毒籃球賽」，這也是台灣職籃首度進軍大巨蛋，令外界好奇，屆時兩隊將如何搭建籃球場，能保護球場草皮又能給觀眾良好視野，球團公布相關示意圖。

特攻和戰神將在大巨蛋對決，屆時籃球場將會設置在內野，預計耗費72小時完成場地布置。提到這次搭建場地的考驗，特攻總經理劉志威表示，要避開投手丘是比較大的考驗，因為不能影響原棒球場的運作，所以最後選擇調整位置。

球隊公布球場示意圖，整座籃球場將建置在B2層棒球場上，除了籃球專用的木地板，還包括一座特製的場內看台，外野區域暫時不開放。

球場區分為兩側，左半邊是特攻區，右半邊是戰神區，利用原本棒球場既有的座位席，結合球場層特製的階梯看台，以球場為中心，打造全新的觀賽視野。

整體使用大巨蛋約一半的球場範圍，開放的席位包含：B1內野看台區，左右兩側開放到一壘、三壘處，這次加開L2內野看台區，左右兩側也開放到一壘、三壘處。B2層則是有10層場邊特製看台以及位在本壘的場邊席與籃下搖滾席。

至於球場上球員席、記錄台將設置在投手丘與場內看台前；另外也將在場內看台左側、右側設置LED大螢幕，兩邊底線設置媒體席。球場層的出入動線將自B1看台區域進入。

不過，在棒球場上搭建籃球場為台灣首次，為了保護大巨蛋的草皮及紅土，場內所有使用範圍，皆舖設專門防護墊，並加強管制入場人員，避免穿著高跟鞋。

此外，階梯看台的兩邊，特別設置了LED螢幕，讓球員在場上也能隨時關注比分。全新場館對球員、裁判、觀眾都是全新體驗，不過，大巨蛋的整體場域會更寬廣，球員視野更加開闊，觀眾人數更多，全場15000名球迷，屆時將考驗球員，需要展現更高抗壓性。

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

攻戰大巨蛋球場示意圖。（T1提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。