PLG》林書豪用靜脈雷射恐遭禁賽 台灣運動醫學醫學會呼籲運動員小心

林書豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對PLG職籃新北國王球星林書豪因足底筋膜炎，接受「靜脈雷射（ ILIB）」可能觸犯禁藥條例，台灣運動醫學醫學會（TASM）理事長張煥禎表示，靜脈雷射被世界反禁藥組織（WADA）列入禁用清單已經有一段時間，「運動員接受任何治療千萬要小心，最好能找專科醫師。」

張煥禎表示，世界反禁藥組織規定，以任何物理或化學形式的血管內操縱血液的行為，包括靜脈雷射治療都是被禁止的，「靜脈雷射治療被視為一種增強運動表現的方式，是因為它透過血液的操縱改變運動員的生理狀態。此外，任何介入血液循環系統的治療都可能帶來健康風險，這也是WADA將其列為禁止的原因之一。」

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張煥禎指出，專業醫師在對運動員治療時，通常會考量幾個因素，包括是否會提高表現、對運動員是否有健康風險、是否有違背公平的運動精神等。他也呼籲運動員，「在考慮任何治療或補充品之前，必須仔細研究相關的禁藥規範，以避免違規的風險。醫師對於需要特定治療的運動員，可以考慮申請治療用藥豁免（TUE），這需要通過嚴格的審查過程，並證明該治療對運動員來說是出於醫療必要而非為了提高競技表現。」

張煥視提醒照顧運動選手的醫師，一定要熟悉WADA禁藥規範，每年更新禁用清單資訊，特別留意自己提供的處方，不管是藥物或者治療方法，切忌因為一時的疏忽影響到運動員的參賽權。他也建議運動員，像台灣運動醫學醫學會（TASM）培訓出來的專科醫師，都是經過將近300小時的課程訓練培訓出來的專業醫師，且都經過禁藥課程的學習訓練，如果有需要協助時應該找這類醫師，較能無後顧之憂。

台灣運動醫學醫學會特別聲明，這次事件在影片中露出的醫師雖然履歷上說是台灣運動醫學醫學會的會員，實際上只是前年單一年度的贊助會員，並非正式會員，沒有參加過專科醫師培訓課程，也沒有持續參與協會的學術活動。民眾或運動員在挑選醫師時應該要仔細審查醫師的教育背景、訓練背景以及資歷，才不會被宣傳行銷的手法影響判斷。

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