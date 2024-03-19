NBA》「埋地雷」遭判惡意犯規 勇士防守悍將卻批對手很狡猾（影音）

gary payton II lands under jalen brunson's shot pic.twitter.com/966aQXhXrL — （@2MANYBRIDGES） March 19, 2024

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克今以119：112擊敗勇士踢館成功，當家明星後衛布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高34分，還在比賽中遭到勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）惡意犯規。然後賽後小裴頓受訪，卻直批聯盟的吹判尺度，還稱布朗森非常「狡猾」。

請繼續往下閱讀...

此役第三節時，布朗森在右邊45度角外圍出手，防守他的小裴頓起跳干擾，落地時明顯侵犯到布朗森的圓柱體，甚至右腳還有疑似「埋地雷」的動作，讓布朗森投籃後倒地，而裁判當下也回放檢視，並向小裴頓祭出一級惡意犯規的判罰。

賽後小裴頓談到該犯規時，毫無顧慮地表示，「這聯盟你知道的，你根本不能觸碰到任何人，而且他（布朗森）很狡猾，他會讓你往某邊撲上去，接下來就看他要不要停下來，或是假動作，所以只需要一點點接觸，他們（裁判）就會吹犯規了。」

小裴頓今替補上陣17分鐘，2投2中包含1顆三分球得到6分，另送出1助攻，還有2次犯規與2次失誤。勇士近6戰吞下4敗，今天輸球後戰績來到35勝32敗，再度與湖人黃金交叉，跌到西部第10名，目前兩隊仍只有一場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法