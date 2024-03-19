中職》超豪華！兄弟啦啦隊25位隊員甜美亮相 兩韓籍「洋將」秀炸裂舞

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters25位隊員甜美亮相。（球團提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天舉行記者會，公布新賽季全新陣容，25位隊員一字排開甜美亮相，場面活力四射。

PS陣容超豪華，今年25位隊員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、小安、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julia、君白、曼容，以及去年的六位練習生小迪、儀諪、汶汶、夏蕾、怡琪、Wendy 轉為正式成員，去年副隊長Peggy因個人生涯規劃離隊，另外加入三位新成員。

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PS本季也網羅「洋將」重磅補強，找來兩位南韓籍高人氣啦啦隊女神，包括韓國甜心邊荷律與超級隊長李丹妃，兩人今日也在記者會上大秀「炸裂舞」。

另一位新成員少鹽是前職籃啦啦隊員，雖然是第一年加入中職應援，她已期許自己盡全力為中信兄弟加油，期望在新的領域發光發熱。

兄弟啦啦隊已於3月8日展開春訓，為期四天，除了體能上的鍛練，也邀請多位專業舞者老師，為女孩量身打造精彩舞蹈，新賽季將讓大家感受PS滿滿的活力與熱情，兄弟主場開幕戰4月3日將在台北大巨蛋開打，25位啦啦隊員將全員上場。

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