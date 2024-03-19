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MLB》給大谷婚姻建議！貝茲無奈笑回1句話 日網友：大聯盟也只能這樣

2024/03/19 19:41

大谷翔平、貝茲、佛里曼。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平在春訓爆出結婚喜訊，日前也在Instagram上公布妻子身分，正是外界所傳的前女籃選手田中真美子。而近日大谷與隊友貝茲（Mookie Betts）一起受訪，貝茲被問及給大谷的婚姻建議，貝茲的回應也讓日本網友笑翻。

近日《MLB Network》釋出一段大谷、貝茲與佛里曼（Freddie Freeman）3人首度一起受訪的影片，內容提及道奇以10年7億美元簽下大谷的想法，以及3人在休息室的聊天內容，其中最受關注的還是大谷結婚的話題。

訪談中最後一個問題，記者向貝茲與佛里曼問道，「大谷不管是突然養狗或是發布結婚消息，都沒有人提前知道嗎？」佛里曼表示任何人都毫不知情，被問及會給大谷什麼樣的婚姻建議，佛利曼簡單表示，「我不會說什麼，就單純恭喜他而已。」

面對相同問題，貝茲的反應則是截然不同，他不禁苦笑道，「我現在就給你一個建議，那就是無論怎麼樣，說『Yes』就對了！就是這樣！」語畢3人都不約而同爆笑。

對於貝茲有趣的回應，不少日本網友紛紛表示，「就算是大聯盟選手也只能這樣啊...」、「看來不管哪個國家都是一樣的！」、「貝茲讓婚姻保持和諧的秘訣還真是厲害呢！」、「我也是不管怎樣都說Yes！」

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