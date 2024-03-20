MLB》道奇3MVP打線「與眾不同」！官網列5種寫歷史的超狂方程式

貝茲、大谷、佛里曼。（取自大聯盟官網）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季簽下日籍二刀流巨星大谷翔平，與貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）組成超豪華MVP打線，而台灣時間今晚6點，這3位球星即將在首爾海外開幕賽正式亮相，大聯盟官網也以「與眾不同」為題，撰文列出他們可能在新賽季達成的壯舉。

大谷與貝茲、佛里曼上季在MVP票選中都位於前3名，這是繼2004年的洋基以後，首度有球隊擁有3位上季MVP票選前3名的球員，也是史上第5隊。

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此外，新球季道奇打線前3棒確定將由貝茲、大谷與佛里曼依序擔任，今天上演的海外開幕戰也會擺出此陣容，這是自1996年紅襪以來，首度有3MVP在開幕戰被排在先發打線，更將成史上第4支以3MVP擔任前3棒的球隊。

而貝茲、佛里曼與大谷去年的WAR值都名列全聯盟前5名，如果他們以隊友身分再度達成此壯舉，將是自1900年以來第3次有3名隊友在單一賽季WAR值排名前5名，而上一次是1948年的印地安人，當時大聯盟還只有16支球隊。

另一個值得關注的數據是OPS+，上季3人都繳出至少160以上的OPS+，若他們作為隊友再度達成此目標，也將寫下歷史新頁。自1900年以來，只有2支球隊在單一賽季擁有3位打出OPS+160以上的球員，分別是1963年的巨人和1929年的洋基。

最後，這3位MVP在今年同樣都是國聯MVP熱門人選。史上只有羅賓森（Frank Robinson）拿過美聯與國聯MVP，若大谷或貝茲其中一人拿下MVP，將成為史上第2人；而自1931年全美棒球記者協會開始票選以來，僅有5人在兩支球隊獲得MVP，若大谷、貝茲或佛里曼其中一人拿下MVP，都將成為史上第6人。此外，史上僅有1966年的金鶯、1959年的白襪和1941年的道奇，曾擁有當季MVP票選前3名的球員，今年的道奇有望寫下史上第4度的特殊紀錄。

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