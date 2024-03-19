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PLG》林書豪禁賽5場、罰款15萬！聯盟懲處違規靜脈雷射治療

2024/03/19 19:32

林書豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕PLG職籃聯盟人氣球星林書豪因足底筋膜炎養傷復健，卻驚傳違規靜脈雷射治療爭議，週二晚間聯盟開會後懲處出爐，他將被禁賽5場、罰款15萬台幣。

新北國王日前在官方YouTube頻道上傳林書豪《國王的一天》影音，介紹這位35歲老將如何以嚴謹自律態度維持場上表現，但他為了治療左腳足底筋膜炎而在一家診所醫療注射畫面，被眼尖的網友質疑是「靜脈雷射」（ILIB）治療，意外引發軒然大波。

今日國王球團緊急開會，下午發出聲明道歉反省滅火，相關影音內容也下架以避免誤導群眾，並強調安排的醫療行為絕無增強運動表現意圖，只想協助球員傷勢恢復，也坦承未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下存有疑慮，林書豪願全力配合聯盟後續任何藥檢和調查，並尊重與接受懲處決定。

依PLG規範，若球員抽驗結果違反聯盟與世界運動禁藥管制組織（WADA）禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，聯盟將取消該球團使用禁藥所影響相關成績紀錄；違反上述規定者，得處禁賽最高1年、永不錄用、或科或併科罰款最高50萬台幣。

過去林書豪才在社群平台Instagram發布接受針灸的影音，由於按摩師在台灣沒有醫師資格而違法，遭到3萬元罰款緩起訴處分。

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