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T1》有望在大巨蛋之戰中復出？林韋翰親曝恢復狀況

2024/03/19 19:40

林韋翰和李逸驊。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中信特攻隊長林韋翰去年休季因膝傷動刀，迄今尚未復出，外界也好奇他是否會在台北大巨蛋進行的「雙北反毒籃球賽」回歸，今天他也談到目前恢復狀況。

33歲的林韋翰上季帶傷率領特攻抱回隊史首冠，7月時進行膝傷手術，休養復健至今還未能重返球場。目前他已投入團隊訓練，進行輕微對抗，但林韋翰提到，因肌力不足，切入時急停「煞車」，仍會造成膝蓋不適。

「說實話，最近滿沮喪的，因為恢復狀況有些停滯，但一直積極治療，就是希望趕快回到場上。」但林韋翰認為，球隊目前運作不會因為多了誰或少了誰而有改變，「我們現在看起來還是冠軍隊的樣子。」

特攻主帥李逸驊對於林韋翰恢復狀況很有信心，「早上練球狀況還不錯，只是休息後又上場還是有點不舒服，我認為他在大巨蛋回歸的機會很大，希望他能參與歷史性一刻。」

林韋翰還未進過大巨蛋，但之前巨人交流賽時為了接兒子曾到球場外，「看起來滿壯觀的，本來以為大巨蛋只能打棒球，沒想到也能打籃球。」他強調，自己依舊有強烈的求勝慾望，會積極復健，盡快回到球場，也不讓對他充滿信心的教練漏氣。

至於接下來台啤永豐雲豹將迎回「表弟」卡森斯，若林韋翰回歸，季後賽有機會和他對決。林韋翰分析，卡森斯確實和「魔獸」霍華德是不同類型的球員，自己也喜歡挑戰，他不忘開玩笑說，要在冠軍戰見。

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