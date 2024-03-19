MLB》洋基是否該簽2屆明星內野手？球探：比內部其他人還要好

哈里森。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基老將三壘手拉梅修（DJ LeMahieu）今確定因自打球腳傷，將缺席春訓一段時間，恐怕缺席開幕戰，洋基內野戰力不足的問題再度浮出檯面。對此紐媒《NJ.com》訪問一名匿名球探，該球探認為，簽下哈里森（Josh Harrison）會是很不錯的補強。

36歲的哈里森去年在費城人出賽40場，僅繳出0.204打擊率，已經不再是昔日2屆全明星等級的球星。休季他與老東家紅人簽下小聯盟約，但紅人在今日告知他不會進入開季名單，他也決定跳出合約，再度成為自由球員。

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不過哈里森在今年春訓的擊球手感不賴，8場出賽的打擊率為0.250，20個打席中僅吞下1次三振。一位在亞利桑那觀察到哈里森的大聯盟球探認為，哈里森很適合當拉梅修的替補人選，比起洋基內部任何人來說都是一大升級，「洋基引進哈里森不會是個糟糕的舉動。」

該球探指出，只要給哈里森一段穩定上場的時間，一定能勝任三壘守備任務，打擊端也還多少有所貢獻，「今年春訓他打得不錯，整體表現確實因年齡而下降，防守端已經沒辦法守游擊，但其他位置沒有問題。」

哈里森生涯一共效力6支球隊，出賽1209場，打擊三圍.270/.316/.396，標準化進攻指數OPS+95（100為聯盟平均）。他接受《辛辛那提問詢報》訪問時表示，「我知道我會有一些選擇，我和經紀人談過，我開啟手機通知了，在我心中還有很多棒球等著我。」

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