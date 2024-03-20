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MLB》與張育成命運大不同！光芒外野手仍因缺席開季備感沮喪

2024/03/20 06:55

J.洛爾。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊日前宣布右外野手J.洛爾（Josh Lowe）因右肩斜方肌輕微拉傷，將確定缺席開幕戰。昨天他接受大聯盟官網光芒隨隊記者貝瑞（Adam Berry）訪問，透露自己的傷勢並不嚴重，但仍對缺席開幕戰感到沮喪。

J.洛爾在今年春訓只出戰2場比賽，就因右髖關節發炎而被迫休戰，原本預定將於本週重返賽場，但卻又遇上右肩斜方肌的傷勢，再次被迫停下腳步。J.洛爾坦言，他並不想讓傷勢進一步惡化。

隨隊記者貝瑞指出，與我國好手張育成以及J.洛爾的哥哥N.洛爾（Nathaniel Lowe）因更嚴重的拉傷而趕不上開季不同，J.洛爾從未感到任何斷裂或刺痛感。目前他將關機5至7天，並進行足夠的打席數後，以最舒適的感覺為例行賽做好準備。

「這令人沮喪，因為髖關節的傷恢復了，我感覺很棒，然後這種情況突然又冒了出來。」J.洛爾表示，「我感覺這傷勢很輕微，但這是我們目前想要謹慎處理的部分，我認為我們及時採取這樣的做法，是明智的舉動。」

張育成於熱身賽第2戰揮棒後受傷退場，確診為左腹斜肌拉傷，預計休養6至8週，確定趕不上開季。儘管J.洛爾的傷勢沒有張育成嚴重，但依舊需要一段時間才能回歸，J.洛爾接受《坦帕灣時報》訪問表示，自己不想設定時間表，「只想讓傷勢痊癒，再回到場上。」

張育成。（資料照）

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