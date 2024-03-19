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PLG》掌握籃板球就掌握比賽！領航猿打敗鋼鐵人只差新北國王半場勝差

2024/03/19 21:19

領航猿洋將沃許本繳出25分、15籃板，成為球隊致勝功臣。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在農曆新年過後近況出色的桃園領航猿，今天到鳳山體育館碰地主高雄鋼鐵人，證明一句掌握籃板球就掌握比賽，最終以104：94打敗鋼鐵人，也步步進逼今天出事的新北國王，本週有機會挑戰衝向聯盟第2名。

進入龍年之後，領航猿近7場共贏6場，排名向上提升，戰績14勝11敗緊追14勝10敗新北國王，只差半場勝差。不過，領航猿本季算是鋼鐵人的好朋友，鋼鐵人迄今6勝，他們貢獻2勝，但本季到鳳山作客還沒有輸球，如今也成功打下勝仗。

領航猿在第一節投籃命中率高達50％，盧峻翔也單節進帳7分，客隊以28：18領先地主鋼鐵人，而鋼鐵人在第二節在鐵米單節12分，也縮小差距，半場結束領航猿以43：39領先。

沃許本在第三節10分、伯朗9分，領航猿這節就攻下31分，也帶著雙位數領先進入末節。鋼鐵人第四節靠陳又瑋、張伯維連續得分縮小差距，只是沃許本回到場上後，立刻用連續兩記扣籃穩定軍心，即使鋼鐵人試圖追分也是徒勞無功，也讓領航猿踢館成功。

沃許本繳出25分、15籃板，伯朗21分、12籃板，葛拉漢9分、12籃板，包括8個進攻籃板，盧峻翔17分、李家慷10分，周儀翔11分，領航猿全隊狂抓59籃板，當中有21個進攻籃板。

鐵米26分、8籃板，陳又瑋16分、6助攻，張伯維20分，今天開箱新洋將201公分卡麥龍10分、5籃板。

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