晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》曾子祐、魔鷹猛打賞！ 台鋼雄鷹擊敗味全龍

2024/03/19 21:40

曾子祐。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕台鋼雄鷹和味全龍今公辦熱身賽交手，雙方皆以洋投先發，並形成投手戰。龍隊5局換投之際，台鋼猛攻8人次、得3分，終場台鋼以3：1擊敗味全。

台鋼雄鷹今推出日籍洋投小野寺賢人先發，龍隊則是鋼龍先發出戰。2局上，龍隊李凱威獲觸身球上壘，小野寺發生暴投、捕手張肇元傳球失誤，讓李凱威進佔三壘，張政禹的內野安打，讓龍隊先馳得點。

鋼龍4局無失分退場，5局下龍隊推上呂詠臻，王博玄、曾子祐和陳文杰連續安打，造成無人出局滿壘。王柏融滿壘選到保送讓台鋼追平，洋砲魔鷹適時安打，台鋼超前。該半局台鋼一度連5打席上壘、合計打了8人次，攻下3分。此役，曾子祐和魔鷹都單場猛打賞。

8局上，台鋼推出王躍霖登板面對去年一起奪冠的老東家，味全則是接連換上代打，王躍霖讓林孝程擊出飛球出局，三振吉力吉撈．鞏冠和陳思仲，以單局2K完成投球任務。

台鋼小野寺賢人投5局，被擊出6安打、4三振，失1分為非自責分。龍隊鋼龍4局送出4三振無失分，呂詠臻未解決任何1人次失3分吞敗，另一洋投銳歐出賽3局，無失分。

魔鷹。（記者廖耀東攝）

小野寺賢人。（記者廖耀東攝）

鋼龍。（記者廖耀東攝）

銳歐。（記者廖耀東攝）

台鋼以3：1擊敗味全。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。