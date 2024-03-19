中職》曾子祐、魔鷹猛打賞！ 台鋼雄鷹擊敗味全龍

曾子祐。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕台鋼雄鷹和味全龍今公辦熱身賽交手，雙方皆以洋投先發，並形成投手戰。龍隊5局換投之際，台鋼猛攻8人次、得3分，終場台鋼以3：1擊敗味全。

台鋼雄鷹今推出日籍洋投小野寺賢人先發，龍隊則是鋼龍先發出戰。2局上，龍隊李凱威獲觸身球上壘，小野寺發生暴投、捕手張肇元傳球失誤，讓李凱威進佔三壘，張政禹的內野安打，讓龍隊先馳得點。

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鋼龍4局無失分退場，5局下龍隊推上呂詠臻，王博玄、曾子祐和陳文杰連續安打，造成無人出局滿壘。王柏融滿壘選到保送讓台鋼追平，洋砲魔鷹適時安打，台鋼超前。該半局台鋼一度連5打席上壘、合計打了8人次，攻下3分。此役，曾子祐和魔鷹都單場猛打賞。

8局上，台鋼推出王躍霖登板面對去年一起奪冠的老東家，味全則是接連換上代打，王躍霖讓林孝程擊出飛球出局，三振吉力吉撈．鞏冠和陳思仲，以單局2K完成投球任務。

台鋼小野寺賢人投5局，被擊出6安打、4三振，失1分為非自責分。龍隊鋼龍4局送出4三振無失分，呂詠臻未解決任何1人次失3分吞敗，另一洋投銳歐出賽3局，無失分。

魔鷹。（記者廖耀東攝）

小野寺賢人。（記者廖耀東攝）

鋼龍。（記者廖耀東攝）

銳歐。（記者廖耀東攝）

台鋼以3：1擊敗味全。（記者廖耀東攝）

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