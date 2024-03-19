網球》「英國甜心」拉杜卡努又傳受傷！邁阿密開打前突然退出

「英國甜心」拉杜卡努。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽落幕，同被譽為北美「陽光雙賽」的邁阿密隨即登場，「英國甜心」拉杜卡努（Emma Raducanu）卻因腰部受傷突然賽前退出，這也是2021年美國公開賽冠軍自本季傷癒復出以來，首度身體出狀況放棄上場。

這項男女共站、美國東南部進行的WTA千分等級大賽，21歲的拉杜卡努目前世界女單排名288，得靠著外卡才能參賽，原定女單首戰中國王曦雨，如今改由會外賽殺入的斯洛伐克施米德洛娃（Anna Karolina Schmiedlova）頂上。拉杜卡努自紐約美網大爆冷門封后之后，飽受傷痛所苦盛極而衰，去年還因多次手腕和腳踝手術而休養長達8個月之久，直到今年元月重返賽場， 5站賽事取得5勝5負的戰績，包括上週印地安泉躋身第3輪，敗給澳洲公開賽二連霸的白俄羅斯名將莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

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由於拉杜卡努當時場上並未出現身體不適，如今邁阿密之旅還沒開始就已被迫結束，令各界相意外，據英國媒體《泰晤士報》指出，她退出的原因是腰部受傷；經紀公司則發聲明表示，其實情況「並不嚴重」，她只是不想冒著傷勢加重的風險出賽。

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