網球》可惜！哈勒普解禁復出首役 邁阿密激戰3盤先盛後衰落敗

哈勒普。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球后哈勒普（Simona Halep）解禁復出，歷經3盤激戰先盛後衰，終以6：1、4：6 、3：6惜敗給昔日No.2的西班牙好手巴多莎（Paula Badosa），32歲羅馬尼亞老將雖未能在邁阿密網賽女單開胡，睽違逾一年半出賽仍展現相當競爭力。

WTA千分等級的邁阿密網賽，與上週印地安泉並稱北美「陽光雙賽」。哈勒普原因禁藥風波遭禁賽4年，所幸她以營養補充劑受藥物污染為由，向國際體育仲裁法院（CAS）申訴成功，大幅「減刑」至9個月，加上從2022年8月底就未出賽，獲邁阿密外卡即重返職業舞台。

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擁有法國公開賽、溫布頓錦標賽雙料女單冠軍的哈勒普，重出江湖首役受到現場觀眾熱情歡迎，接連３度破發先馳得盤；只不過，長期休兵的她狀態很快下滑，不但全場出現10次雙發失誤，次盤4：5落後時，還因右肩疲憊不適醫療暫停，情勢跟著倒向巴多莎，順勢扳回一城後，決勝盤她又3度突破，激戰2小時逆轉勝。

26歲的巴多莎，揮別因腰傷缺席印地安泉陰霾，中止對戰哈勒普二連敗，次輪遭遇澳洲公開賽二連后的白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），兩人正是網壇感情最好的閨蜜。

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