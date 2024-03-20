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MLB》擁25.6億破紀錄大約！ 釀酒人20歲怪物菜鳥將在大聯盟開季

2024/03/20 07:34

喬里奧將會在大聯盟開季。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人剛滿20歲的大物外野手喬里奧（Jackson Chourio），在還沒登上大聯盟前就與球隊簽下8年保障8200萬美元（約新台幣25.6億）的合約，球隊預計將讓他進入釀酒人隊的開季名單。

喬里奧在2004年3月11日出生，才剛滿20歲的他在去年球季表現亮眼，2A122場出賽加3A6場出賽合計敲出22轟、91分打點、44次盜壘成功，打擊率2成83，攻擊指數0.805，釀酒人更在去年12月就給當時才19歲的喬里奧8年保證8200萬美元的延長合約，成為給大聯盟一球未打青少年球員的史上最大延長合約。

有了去年的好表現，喬里奧在今年成為大聯盟各大新秀榜單中名列前茅的怪物新秀，《MLB Pipeline》、《棒球美國》、《ESPN》、《Fangraphs》、《The Athletic》等知名新秀排行榜，喬里奧不是第2就是第3，而《Baseball Prospectus》則將他排在第6名。

在春訓13場比賽，喬里奧打出.286/.314/.347打擊三圍，敲出3支二壘安打還沒開轟，被三振11次，選到2次四壞保送，攻擊指數0.661表現普通。不過釀酒人管理階層依舊認為他已經準備好迎接第一個大聯盟賽季，喬里奧預計會是釀酒人的每日先發中外野手。

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