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MLB》年僅20歲的金鶯狀元郎熱身賽超火燙 有望進大聯盟開季名單

2024/03/20 07:51

金鶯隊20歲大物J.哈勒戴。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊20歲大物內野手J.哈勒戴（Jackson Holliday）今年在熱身賽表現火燙，今天面對藍鳥之戰交出3支2，包含一發陽春砲，另選到1次保送，幫助金鶯以13比8贏球。J.哈勒戴有望擠進金鶯隊開季大聯盟名單。

J.哈勒戴此戰擔任先發二壘手、扛開路先鋒，首打席他敲出中間方向滾地球，藍鳥隊游擊手小畢歇特（Bo Bichette）就守在二壘壘包後方，小畢歇特接球後傳往一壘，但J.哈勒戴全力衝刺、跑出一支內野安打，讓藍鳥隊一壘手J.透納（Justin Turner）當場也傻住。

J.哈勒戴第二打席選到保送，第三打席敲滾地球出局，第四打席J.哈勒戴面對藍鳥投手格林（Chad Green），他逮中一顆曲球、擊出右外野陽春砲，這一轟的飛行距離為376英尺。

金鶯隊20歲大物J.哈勒戴。（美聯社）

身為2022年狀元郎，J.哈勒戴在今年熱身賽出賽14場，交出2轟、6打點，打擊率3成26的亮眼成績，整體攻擊指數（OPS）為0.998。J.哈勒戴雖然是游擊手，但他在今年春訓主守二壘，也獲得金鶯教練團好評。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，「他打球充滿活力，我也喜歡他的防守，他的防守有進步，而且他在打擊上很出色。」

「我對自己比賽的狀態感到滿意，無論他們決定為何，都是他們決定，對吧？」J.哈勒戴說，「我只是上場打球，盡力在每個打數和每次防守贏得勝利，保持這種態度，而不是想得太遠，試著活在當下，享受比賽，控制我能控制的事情。」

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