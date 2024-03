MLB》年僅20歲的金鶯狀元郎熱身賽超火燙 有望進大聯盟開季名單

金鶯隊20歲大物J.哈勒戴。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯隊20歲大物內野手J.哈勒戴(Jackson Holliday)今年在熱身賽表現火燙,今天面對藍鳥之戰交出3支2,包含一發陽春砲,另選到1次保送,幫助金鶯以13比8贏球。J.哈勒戴有望擠進金鶯隊開季大聯盟名單。

J.哈勒戴此戰擔任先發二壘手、扛開路先鋒,首打席他敲出中間方向滾地球,藍鳥隊游擊手小畢歇特(Bo Bichette)就守在二壘壘包後方,小畢歇特接球後傳往一壘,但J.哈勒戴全力衝刺、跑出一支內野安打,讓藍鳥隊一壘手J.透納(Justin Turner)當場也傻住。

J.哈勒戴第二打席選到保送,第三打席敲滾地球出局,第四打席J.哈勒戴面對藍鳥投手格林(Chad Green),他逮中一顆曲球、擊出右外野陽春砲,這一轟的飛行距離為376英尺。

身為2022年狀元郎,J.哈勒戴在今年熱身賽出賽14場,交出2轟、6打點,打擊率3成26的亮眼成績,整體攻擊指數(OPS)為0.998。J.哈勒戴雖然是游擊手,但他在今年春訓主守二壘,也獲得金鶯教練團好評。

金鶯總教練海德(Brandon Hyde)表示,「他打球充滿活力,我也喜歡他的防守,他的防守有進步,而且他在打擊上很出色。」

「我對自己比賽的狀態感到滿意,無論他們決定為何,都是他們決定,對吧?」J.哈勒戴說,「我只是上場打球,盡力在每個打數和每次防守贏得勝利,保持這種態度,而不是想得太遠,試著活在當下,享受比賽,控制我能控制的事情。」

