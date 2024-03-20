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NBA》「沒有領先是安全的」 詹皇盛讚柯瑞改變聯盟生態

2024/03/20 08:21

柯瑞與詹姆斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊明星控衛柯瑞（Stephen Curry）不只引領聯盟邁進大三分時代，近期「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也在播客節目上表示，他是造成目前NBA另一個現象的主因。

詹姆斯在與前NBA球員瑞迪克（JJ Redick）的節目時，瑞迪克指出，他自己在剛進聯盟的時候，最常獲得上場時間的時刻是球隊第四節領先對手19分的時候，也就是俗稱的「垃圾時間」，球隊會把平常在板凳深處的球員都叫上場消化這些時間。

然而現今的NBA，第四節領先10幾分並不代表球隊勝券在握，詹姆斯就表示，大概在2008、2009年吧，一個淺皮膚的黑人進來聯盟加入勇士，他改變了整個敘事，他支手改變了聯盟的生態「沒有領先是安全的」，就像是NFL堪薩斯酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）現在一樣。

詹姆斯指出，自他開始觀賞NBA後，對比賽影響力最大的人是誰：「Steph和艾佛森（Allen Iverson）是兩個自我開始觀賞比賽以來，對比賽影響最大的球員。」

詹姆斯進一步解釋為何是這兩人影響了比賽，因為兩人身高都不高，讓孩子們覺得自己可以成為他們兩人。談起艾佛森，詹姆斯指出他不可思議的換手變向運球，不斷在高個子面前上籃，而且他讓所有人都學他戴起了袖套，而現在的柯瑞則是能夠在整座球場的任何地方投球。

「這兩人是最具影響力的，當你在談論影響比賽，他們如何改變比賽，影響孩子們，這兩個人讓你每個晚上都想看他們的比賽。」瑞迪克附和表示，他因為艾佛森的關係也有袖套，詹姆斯則表示他有個刺青與艾佛森有關。瑞迪克補充，他認為柯瑞的影響力，是他用三分球，在根本上改變人們對於比賽該怎麼打的想法。

艾佛森。（資料照）

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