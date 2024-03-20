MLB》沒投洋基開幕戰遭粉絲抨擊！ 2屆明星強投：有喔？

史卓曼。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2屆明星右投史卓曼（Marcus Stroman）本季加盟洋基，在先前他被傳出拒絕扛下洋基開幕戰任務，因此遭到洋基球迷強烈抨擊，但他表示自己並不知道這件事。

由於塞揚王牌柯爾（Gerrti Cole）因傷無法主投開幕戰，《紐約郵報》報導指出，史卓曼表示，如果球隊想要的話，他能夠改變自己的時間表，但洋基反對這項提議，不過在後續消息傳出後被解讀為史卓曼拒絕開季首戰先發的這項榮譽，許多人因此批評他不打算為了球隊調整自己的行程。

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當被問到球迷撻伐他時，過去曾數次因為在社群軟體上引起爭端的史卓曼表示：「有喔？我說了我的觀點，我現在不再上推特（現為X）了。所以我現在不會看到太多的反應。」、「但我現在最不關注的就是球迷的反應。我會擔心我的身體，我的想法，以及我每天都試著為這支球隊展現出我最好的能力。我現在專注在這些上。」

《紐約郵報》記者桑契斯（Mark W. Sanchez）寫道，在柯爾無法主投開幕戰後，史卓曼被認為可能獲得開幕戰的機會，不過總教練布恩（Aaron Boone）指出，會詢問史卓曼是否要投開幕戰是基於尊重，想要至少讓他有個選擇的機會。而現實就是，球團更願意讓他保持自己的節奏，而非為了開幕戰去打亂他。

史卓曼回憶當時的狀況道：「當我坐下來跟凱許曼（Brian Cashman）與布恩談話時，我就像『嘿，如果你們需要我的話，我準備好投開幕戰了，但同時，如果你們想要我維持原樣，我也OK。只要這樣做是對隊伍最好的。』然後他們就決定讓我保持現在的規律了。」

史卓曼在上個賽季表現優異並入選明星賽，但下半季他卻受到傷勢嚴重影響出勤與表現，整季只留下27場出賽，10勝9敗，防禦率3.95的成績。史卓曼表示，自己希望能夠在本季有30場先發：「這是我的目標。」

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