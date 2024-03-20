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日職》學山本由伸的姿勢卻大亂調 中日龍新星開季將從二軍出發

2024/03/20 09:51

高橋宏斗。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍21歲新星高橋宏斗一度模仿道奇強投山本由伸的投球姿勢，但他日前再度修改投球動作，卻也導致投球機制出現問題。他在今年熱身賽表現欠佳，3場先發防禦率高達5。中日龍監督立浪和義表明，高橋宏斗開季將從二軍出發，要修正好投球動作。

高橋宏斗在今年春訓初期改成不抬起左腳、模仿山本由伸的投球姿勢，但春訓中途又改成抬起左腳的投球姿勢，雖然仍可丟出150公里以上的速球，但控球極度不穩。

高橋宏斗前一次16日先發出賽面對阪神虎，雖然最快丟到156公里，但控球不佳，主投3局被敲5安，失掉1分，投出2次三振、3次保送，用球數多達73球。高橋宏斗在賽後反省說，「節奏不好、控球不好，無謂的保送太多，如果是這樣的投球，賽季大概3局就被換下來。」

《中日體育》報導，立浪和義認為，現在即使讓高橋宏斗先發，對球隊或是本人都沒有好處，所以考慮到要好好調整投球姿勢，就到二軍做調整。

高橋宏斗目前在熱身賽出賽3場，共投9局被敲12支安打，送出7次三振，投出6次保送、1次觸身球，被打擊率3成33，每局被上壘率（WHIP）高達2。

高橋宏斗上季例行賽先發25場，戰績7勝11敗、防禦率2.53，共投146局賞145次三振。

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