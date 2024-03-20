MLB》失去大谷翔平後盼天使補強！ 楚奧特：希望能在這裡贏球

楚奧特與大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在休賽季失去最重要的球員大谷翔平，而隊史最好的大明星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）仍打算持續留在天使希望重返季後賽，他也向球團呼籲補強。

紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）點出，許多人都希望楚奧特能夠離開這支連續8季勝少敗多的球隊，但楚奧特說道：「所有那些言論只會讓我更想試著在這裡贏球。我想要在這裡贏球。」

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天使與楚奧特雙方都不打算交易，原因有三，1是近年楚奧特飽受傷病困擾，使他的交易價值下滑。2是楚奧特是在大谷翔平離開後，僅剩的超級巨星。3則是很難看到老闆莫雷諾（Arte Moreno）將天使隊史最好的球員給交易出去。

不過儘管楚奧特沒有打算被球隊賣掉，他仍希望高層能夠為這支球隊增添戰力，在剩餘的球員市場中，還剩下先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery），明星重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）與其他球員，其中楚奧特特別提到外野手潘姆（Tommy Pham）。

「我每天都在高層耳邊說話，我不知道現在市場上為什麼會這樣。這真的很瘋狂。」、「有人打出了30發全壘打。」楚奧特指的應是馬丁尼茲。「這真的很瘋狂，我不知道為什麼市場會變成這樣。」

馬丁尼茲目前仍是自由身。（資料照）

海曼指出，楚奧特對這項運動抱持著最好的展望，特別是考慮到他歷經的失敗。「他只嚐過一次季後賽的滋味，這是令人難以置信的，自他被皇家淘汰以來已經過了10年。」

儘管天使有些人認為大谷翔平若收到莫雷諾7億美元的報價，他將會續留天使，但楚奧特對大谷翔平的離去並不感到意外：「我有點理解，我所獲得的感受，那種氛圍。我為他感到高興。」

不過海曼指出，沒有必要為楚奧特感到難過，他現在感受良好，而且正為自己32歲的賽季座準備：「如果有什麼改變的話，你們會知道的。就現在來說，我是名天使人，而我很期待這個賽季。」

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