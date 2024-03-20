MLB》慘！回南韓比賽卻沒進教士26人名單 高祐錫遭下放小聯盟

高祐錫。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟南韓首爾海外開幕戰今天將在高尺巨蛋登場，教士隊公布26人名單，卻沒有韓籍投手高祐錫，他將被下放小聯盟3A，這也代表高祐錫無緣在南韓球迷面前獻技。教士隊游擊手金河成將成為首爾海外賽唯一的南韓球員。

高祐錫在休賽季以2年450萬美元，他前天在南韓友誼賽登板對上前東家LG雙子，卻挨了一發兩分砲，總計投1局失2分，差點搞砸球隊勝利。高祐錫今年在熱身賽出賽5場，共投4.1局被敲8安，失掉6分，防禦率高達12.46，被打擊率為3成64，每局被上壘率為2.31。

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教士隊將動用選擇權，把高祐錫下放至教士3A球隊艾爾帕索吉娃娃（El Paso Chihuahuas）。教士隊投手教練涅布拉（Ruben Niebla）先前接受《韓聯社》訪問時，表示球隊會耐心等待高祐錫，因為高祐錫在這個休賽季很短暫，為了完成大聯盟合約，高祐錫多次往返南韓與美國，因此高祐錫的休賽季時間比教士隊其他人還短。

教士隊今天的先發投手是日籍強投達比修有，對決道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

教士隊26人名單：

投手：布里托（Jhony Brito）、達比修有、艾斯查德（Jeremiah Estrada）、桑托斯（Enyel De Los Santos）、金恩（Michael King）、科萊克（Stephen Kolek）、瑪斯古夫（Joe Musgrove）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、瓦茲奎茲（Randy Vasquez）、柯斯格羅夫（Tom Cosgrove）、松井裕樹、莫瑞亨（Adrian Morejon）、佩雷塔（Wandy Peralta）

捕手：坎普沙諾（Luis Campusano）、東岡凱爾

內野手：柏格茲（Xander Bogaerts）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、金河成、馬查多（Manny Machado）、保利（Graham Pauley）、羅沙里歐（Eguy Rosario）、韋德（Tyler Wade）

外野手：阿佐卡（Jose Azocar）、梅里爾（Jackson Merrill）、普洛法（Jurickson Profar）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）

達比修有。（資料照，美聯社）

松井裕樹。（資料照，美聯社）

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