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NBA》格林爆砍42分 火箭大敗巫師收6連勝

2024/03/20 10:53

格林攻下平生涯新高42分。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天客場對上巫師，球隊在第三節打出一波25：6攻勢奠定勝基，加上陣中新星格林（Jalen Green）攻下平生涯新高42分，終場以137：114大勝，近期打出一波6連勝。

火箭、巫師上半場互相拉鋸，上半場打完僅有3分差，兩隊勝負分野出現在第三節，儘管中間巫師取得過領先，不過火箭在節末打出一波25：6的高潮，一口氣將領先擴大到19分，格林單節也攻下了15分。

贏下比賽後，火箭拉出了一波6連勝，戰績來到33勝35敗，與第10的勇士僅有2.5場勝差，有機會力拚附加賽席次。

火箭除了格林有好表現外，新秀湯普森（Amen Thompson）攻下25分，范維利特（Fred VanVleet）雖然只有7分，不過送出了11次助攻。

巫師方面，斯伯特（Corey Kispert）攻下平全隊最高16分，波爾（Jordan Poole）先發攻下13分，儘管巫師團多點開花，全隊8人得分上雙，不過在庫茲馬（Kyle Kuzma）等多位主力沒打的情況下敗北。

此役敗北後，巫師主場至今只贏過4場球，戰績11勝58負繼續在東部墊底，與活塞有1.5場勝差。

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