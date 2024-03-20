MLB》母隊道奇來家鄉打球自己不在場 南韓火球男：我難過

張賢碩。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天將在南韓首爾高尺巨蛋與教士隊展開2場海外系列賽，年僅20歲的道奇小將張賢碩對於只能在電視上觀看這場比賽感到難過。

年僅20歲的張賢碩是道奇隊在2023年簽下的國際自由球員，6尺4吋的他被認為若投入選秀的話能在首輪中選，不過他最終選擇與道奇簽約，今年被排在農場第18名。「如果我留在KBO，我認為我會更快在生涯早期獲得成功。但從我小時候，我的夢想就是成為大聯盟球員。而這也是為何我選擇道奇。」

請繼續往下閱讀...

由於才剛加入道奇小聯盟，張賢碩幾乎沒可能隨著大聯盟球隊一起回鄉打球：「我沒想過道奇會在南韓打球。但現在他們來了。我有點難過我不能夠在那裡。但我會在電視上看。」

道奇過往有幾位南韓球員效力其中，包含朴贊浩與柳賢振，張賢碩表示，自己小時候很常在家看柳賢振的比賽，他也很感謝這兩人為他指明道路：「我想要盡可能的努力來達到他們曾經效的地方。」

張賢碩有著一顆令人印象深刻，速度約在95英里的直球，曲球是他最好的變化球種，近期他也在發展他的滑球與變速球充實自己的球種。道奇球員發展部副總裁萊姆斯（Will Rhymes）表示，張賢碩是近年來最令人興奮的國際自由球員，「他一進訓練營就用他的身體素質讓人留下深刻的印象，他有很棒的運動能力，很棒的身體，很愛他的揮臂動作以及他速球出手的方式，他正在開發一些球種來搭配他球速良好的速球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法