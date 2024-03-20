晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》母隊道奇來家鄉打球自己不在場 南韓火球男：我難過

2024/03/20 10:52

張賢碩。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天將在南韓首爾高尺巨蛋與教士隊展開2場海外系列賽，年僅20歲的道奇小將張賢碩對於只能在電視上觀看這場比賽感到難過。

年僅20歲的張賢碩是道奇隊在2023年簽下的國際自由球員，6尺4吋的他被認為若投入選秀的話能在首輪中選，不過他最終選擇與道奇簽約，今年被排在農場第18名。「如果我留在KBO，我認為我會更快在生涯早期獲得成功。但從我小時候，我的夢想就是成為大聯盟球員。而這也是為何我選擇道奇。」

由於才剛加入道奇小聯盟，張賢碩幾乎沒可能隨著大聯盟球隊一起回鄉打球：「我沒想過道奇會在南韓打球。但現在他們來了。我有點難過我不能夠在那裡。但我會在電視上看。」

道奇過往有幾位南韓球員效力其中，包含朴贊浩與柳賢振，張賢碩表示，自己小時候很常在家看柳賢振的比賽，他也很感謝這兩人為他指明道路：「我想要盡可能的努力來達到他們曾經效的地方。」

張賢碩有著一顆令人印象深刻，速度約在95英里的直球，曲球是他最好的變化球種，近期他也在發展他的滑球與變速球充實自己的球種。道奇球員發展部副總裁萊姆斯（Will Rhymes）表示，張賢碩是近年來最令人興奮的國際自由球員，「他一進訓練營就用他的身體素質讓人留下深刻的印象，他有很棒的運動能力，很棒的身體，很愛他的揮臂動作以及他速球出手的方式，他正在開發一些球種來搭配他球速良好的速球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。