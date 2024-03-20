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路跑》長濱雙浪金剛馬拉松報名逾1600人 4支香港跑團將參賽

2024/03/20 11:28

東管處展示「長濱雙浪金剛馬拉松」豐富補給品。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處將於5月5日舉辦「長濱雙浪金剛馬拉松」，活動代言人三鐵選手張團畯及藝人姚黛瑋都已報名，將在5月4日及5月5日與民眾一起吃辦桌、一起參加比賽。

東管處指出，長濱雙浪金剛馬拉松被香港跑團指名每年必跑賽事，即將報名截止，迄今已有超過1600人報名，香港跑團已有4團確認前來參賽。比賽當天除了賽道上加碼補給品外，更鼓勵選手們參加首次辦理的趣味變裝挑戰賽，以「金剛、海洋」為主題發揮創意，在金剛山及太平洋美景中展現自我及獨特魅力，贏得精美好禮。

而一月一甫開放報名即秒殺的「來長濱吃辦桌活動」，也將於4月5日報名截止後進行清點作業，開放民眾再次加購，開放日期將於長濱雙浪金剛馬拉松粉絲專頁公告。

另外，開放報名一個月已超過450位民眾報名的秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，今年賽事除了同步升級提供更多在地特色補給品，及以「瑞穗在地特產、乳牛」為主題號召的變裝比賽外，今年更與瑞穗天合國際觀光酒店「首次」合作推出泛舟選手之夜，結合東海岸及花東縱谷在地特色食材，展現花東地區的美味。去年首次推出即大獲好評的泛舟組，也提供團報優惠和團體競賽獎勵，鼓勵各學校、企業組團同舟共濟完賽。

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