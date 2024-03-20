NBA》西部頂尖對決 約基奇「35、16」頂住灰狼反撲險勝

約基奇（15號）全場35分16籃板，帶領金塊險勝灰狼。（USA TODAY Sports）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊、灰狼今天上演西部頂尖對決，終場金塊頂住下半場灰狼反撲，在約基奇（Nikola Jokic）35分16籃板的帶領下，以115：112險勝灰狼，成功站上西部第二。

本場賽前金塊與灰狼沒有勝差，兩隊並列第二，一開賽金塊就掌握優勢，約基奇第一節打完就獨拿13分7籃板，第二節金塊繼續擴大優勢，最多領先一度到達18分過。

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不過下半場灰狼開啟反撲，愛德華茲（Anthony Edwards）打滿第三節，單節狂取14分，並一度帶領球隊反超，三節打完金塊領先僅剩3分。

末節一開始金塊進攻當機，灰狼把握機會再度反超比分，將領先維持在1到2個球權，此時波特（Michael Porter Jr.）跳出來終結得分荒，個人連拿7分，約基奇也在決勝期間補上一顆三分，在剩下1：45時金塊取得7分領先。

不過灰狼並未放棄，康利（Mike Conley）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）先後砍進2顆三分，讀秒階段追到1分差，接著金塊穆雷（Jamal Murray）被犯規戰術送上罰球線，兩罰全進將比數拉開到115：112，灰狼落後3分下由愛德華茲操刀最後一擊，可惜大空檔外線未能把握，讓金塊驚險帶走勝利。

金塊波特攻下26分，其中第四節4投全中獨拿13分，成為球隊獲勝關鍵，穆雷18分11助攻，戈登（Aaron Gordon）貢獻14分11籃板。

灰狼方面，愛德華茲攻下30分，不過決勝第四節熄火掛蛋，麥克丹尼爾斯攻下了球隊次高的26分。

波特（1號）末節連續得分成為贏球關鍵。（美聯社）

愛德華茲追平三分失手。（美聯社）

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