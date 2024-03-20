晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》西部頂尖對決 約基奇「35、16」頂住灰狼反撲險勝

2024/03/20 12:17

約基奇（15號）全場35分16籃板，帶領金塊險勝灰狼。（USA TODAY Sports）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊、灰狼今天上演西部頂尖對決，終場金塊頂住下半場灰狼反撲，在約基奇（Nikola Jokic）35分16籃板的帶領下，以115：112險勝灰狼，成功站上西部第二。

本場賽前金塊與灰狼沒有勝差，兩隊並列第二，一開賽金塊就掌握優勢，約基奇第一節打完就獨拿13分7籃板，第二節金塊繼續擴大優勢，最多領先一度到達18分過。

不過下半場灰狼開啟反撲，愛德華茲（Anthony Edwards）打滿第三節，單節狂取14分，並一度帶領球隊反超，三節打完金塊領先僅剩3分。

末節一開始金塊進攻當機，灰狼把握機會再度反超比分，將領先維持在1到2個球權，此時波特（Michael Porter Jr.）跳出來終結得分荒，個人連拿7分，約基奇也在決勝期間補上一顆三分，在剩下1：45時金塊取得7分領先。

不過灰狼並未放棄，康利（Mike Conley）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）先後砍進2顆三分，讀秒階段追到1分差，接著金塊穆雷（Jamal Murray）被犯規戰術送上罰球線，兩罰全進將比數拉開到115：112，灰狼落後3分下由愛德華茲操刀最後一擊，可惜大空檔外線未能把握，讓金塊驚險帶走勝利。

金塊波特攻下26分，其中第四節4投全中獨拿13分，成為球隊獲勝關鍵，穆雷18分11助攻，戈登（Aaron Gordon）貢獻14分11籃板。

灰狼方面，愛德華茲攻下30分，不過決勝第四節熄火掛蛋，麥克丹尼爾斯攻下了球隊次高的26分。

波特（1號）末節連續得分成為贏球關鍵。（美聯社）

愛德華茲追平三分失手。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。