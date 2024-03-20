日職》最狂三振動作？西武火球洋投飆K功 原地大跳後再秀拉弓

西武獅新洋投傑佛瑞‧楊。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅新洋投傑佛瑞‧楊（Jefry Yan）今年在日職熱身賽出賽5場，防禦率為3，最快曾丟到159公里的傑佛瑞‧楊，預計會是球隊主力牛棚之一。不過，傑佛瑞‧楊在三振後的「大跳後拉弓」動作，吸引許多球迷目光。

傑佛瑞‧楊通常在一個半局三振最後一名打者後，會先在投手丘上原地大跳，接著蹲下來拍球場草皮，再往天空作出拉弓的三振手勢，最後走回休息區。

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西武昨天與廣島鯉魚之戰，傑佛瑞‧楊也發生了一個小插曲，廣島打者小園海斗擊出投手前滾地球，但傑佛瑞‧楊卻原地大跳沒有去接到球，讓西武二壘手外崎修汰趕緊上前傳一壘完成刺殺。

根據《西日本體育》報導，傑佛瑞‧楊在不是三振的狀況下也大跳，西武監督松井稼頭央笑說，會讓傑佛瑞‧楊練習接投手滾地球。傑佛瑞‧楊則是向監督解釋，當時以為球棒會飛出來。

傑佛瑞‧楊昨天後援1局無失分，送出2次三振，目前在官辦熱身賽出賽3場，共投3局失1分、送出4次三振，防禦率為3。

現年27歲的傑佛瑞‧楊從未上過大聯盟，去年待在2A與3A，整季出賽49場都是後援，戰績3勝5敗、防禦率4.89，摘得13次救援成功，共投57局賞102次三振，但也出現48次保送、丟7次觸身球，被打擊率為2成14，每局被上壘率是偏高的1.65。

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