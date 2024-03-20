晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》南山高中逆轉勝奪冠 侯友宜頒發40萬元獎金

2024/03/20 12:22

新北市南山高中獲得本屆HBL男子組冠軍，新北市長侯友宜頒發40萬元獎金。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕上週日登場的112學年度HBL高中籃球甲級聯賽冠軍戰熱血沸騰，由新北市南山高中對戰新竹市光復高中，兩隊一路上演激烈的拉鋸戰，南山從落後拚命追趕，終場領先2分奪得本屆男子組冠軍，創下隊史第8冠。新北市長侯友宜今天頒發40萬元獎金給南山高中，肯定球隊「努力拚、不放棄」的運動家精神。

南山高中與光復高中連續3年在HBL冠軍戰交手，南山都與冠軍獎盃擦身而過，本屆賽事第4節，南山高中一度落後近雙位數，靠著高一射手黃瀚陞飆進3顆3分球，讓球隊起死回生，締造不可思議的奇蹟，最終以87比85逆轉勝，粉碎對手光復高中的3連霸美夢。

侯友宜表示，上週日HBL男子組冠軍戰開賽前，他到台北小巨蛋為即將上場的南山高中籃球隊加油打氣、提振士氣，他向球員喊話，「要相信自己一定做得到」，並約定今年捧回屬於南山高中的冠軍獎盃。

侯友宜說，南山連續4年亞軍，今年總算扳回一城，球員永不放棄、鍥而不捨，爭取冠軍的毅力毫不動搖，球賽就像人生一樣，秉持永不放棄的精神，只要努力不懈，早晚都會贏球。他也責成體育局研議獎金加碼，並請球員吃大餐，犒賞球隊辛勞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。