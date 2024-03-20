HBL》南山高中逆轉勝奪冠 侯友宜頒發40萬元獎金

新北市南山高中獲得本屆HBL男子組冠軍，新北市長侯友宜頒發40萬元獎金。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕上週日登場的112學年度HBL高中籃球甲級聯賽冠軍戰熱血沸騰，由新北市南山高中對戰新竹市光復高中，兩隊一路上演激烈的拉鋸戰，南山從落後拚命追趕，終場領先2分奪得本屆男子組冠軍，創下隊史第8冠。新北市長侯友宜今天頒發40萬元獎金給南山高中，肯定球隊「努力拚、不放棄」的運動家精神。

南山高中與光復高中連續3年在HBL冠軍戰交手，南山都與冠軍獎盃擦身而過，本屆賽事第4節，南山高中一度落後近雙位數，靠著高一射手黃瀚陞飆進3顆3分球，讓球隊起死回生，締造不可思議的奇蹟，最終以87比85逆轉勝，粉碎對手光復高中的3連霸美夢。

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侯友宜表示，上週日HBL男子組冠軍戰開賽前，他到台北小巨蛋為即將上場的南山高中籃球隊加油打氣、提振士氣，他向球員喊話，「要相信自己一定做得到」，並約定今年捧回屬於南山高中的冠軍獎盃。

侯友宜說，南山連續4年亞軍，今年總算扳回一城，球員永不放棄、鍥而不捨，爭取冠軍的毅力毫不動搖，球賽就像人生一樣，秉持永不放棄的精神，只要努力不懈，早晚都會贏球。他也責成體育局研議獎金加碼，並請球員吃大餐，犒賞球隊辛勞。

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