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MLB》台灣藝術家畫超帥大谷翔平！ 全版篇幅登《洛杉磯時報》

2024/03/20 12:38

Bam繪製的大谷翔平插畫登上《洛杉磯時報》。（圖片取自IG）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕來自台灣的插畫師Bam今日在自己的粉專《Bam Bam Bam》上透露，他為《洛杉磯時報》繪製一幅大聯盟日籍球星大谷翔平的全版插畫，隨後他也在自己的粉專上分享作畫過程，令粉絲嘖嘖稱奇。

Bam發文寫道：「這次有機會為 @latimes 《洛杉磯時報》繪製一幅全版篇幅的【大谷翔平】插畫，感到非常高興！很榮幸能夠與來自全球的五位優秀藝術家一起為此刊的《OHTANI'S JOURNEY SPECIAL SECTION》貢獻有關大谷的創作內容。看到其他藝術家呈現出不同不同風格的大谷翔平作品，除了對棒球的共同喜愛，也透過藝術創作，達到與不同國家創作者之間的串聯，倍受啟發。跟所有實體文本一樣。實體報紙逐日式微，漸漸變成少部分人的日常。也讓這一次的合作更顯特別、珍貴。我特別跟報社要了一份留藏，等它從 LA 飛到台灣之後再跟大家分享!」

大谷翔平在去年世界棒球經典賽投、打發揮優異，還在冠軍賽最後一個打席三振掉當時的隊友楚奧特（Mike Trout）幫助日本封王，在天使最後一個賽季他也拿下生涯第二座全票MVP，休賽季以10年7億鉅約轉隊至道奇，今天他將會在南韓首爾高尺巨蛋與教士隊進行開幕戰2連戰。

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Bam Bam Yeh 竹（@bambambam.99）分享的貼文

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