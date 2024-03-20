晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》DAZN宣布 轉播兄弟味全2024全主場賽事

2024/03/20 12:31

DAZN運動串流平台隆重呈獻，味全龍2024全主場賽事。（DAZN提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全球最大運動串流平台DAZN今天宣布，將在2024球季為台灣球迷帶來味全龍全主場賽事，全台龍迷自3月30日開始，將可透過智慧電視、平板、手機和電腦上收看味全龍主場賽事直播。

DAZN繼上周宣布將在串流平台上直播中信兄弟全主場賽事後，今天加碼宣布本季將帶來味全龍的全主場賽事直播，賽事內容包含例行賽全主場賽事及季後賽挑戰賽和台灣大賽（如有需要）。

作為中職創始球隊之一的味全龍，擁有眾多「龍魂不滅」的死忠球迷，2021年重返一軍後，僅僅用了三年的時間，就拿下總冠軍。氣勢如虹的味全龍，喊出「龍眾一心 Keep Fighting」口號，力拼二連霸。此外，甫加入小龍女啦啦隊的林襄，也是味全龍的另一個吸睛焦點。她在球團邀請下「龍躍返鄉」，將全力投入球場應援為龍隊連霸助陣。

除了豐富的中華職棒賽事外，DAZN也提供世界各地頂級運動賽事，如日本職棒太平洋聯盟、橫濱DeNA海灣之星全主場賽事、西班牙足球甲級聯賽、西班牙女子足球賽、沙烏地女子足球超級聯賽、頂級拳擊賽事、職業格鬥聯盟（Professional Fighters League; PFL）、世界射箭賽，以及在地觀眾喜愛的賽事，如企業排球聯賽、中華企業射箭聯賽、TSR全國摩托車錦標賽，以及四個24小時線性頻道：NFL Network、Red Bull TV、Unbeaten、DAZN Combat。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。