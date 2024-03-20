中職》DAZN宣布 轉播兄弟味全2024全主場賽事

DAZN運動串流平台隆重呈獻，味全龍2024全主場賽事。（DAZN提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全球最大運動串流平台DAZN今天宣布，將在2024球季為台灣球迷帶來味全龍全主場賽事，全台龍迷自3月30日開始，將可透過智慧電視、平板、手機和電腦上收看味全龍主場賽事直播。

DAZN繼上周宣布將在串流平台上直播中信兄弟全主場賽事後，今天加碼宣布本季將帶來味全龍的全主場賽事直播，賽事內容包含例行賽全主場賽事及季後賽挑戰賽和台灣大賽（如有需要）。

請繼續往下閱讀...

作為中職創始球隊之一的味全龍，擁有眾多「龍魂不滅」的死忠球迷，2021年重返一軍後，僅僅用了三年的時間，就拿下總冠軍。氣勢如虹的味全龍，喊出「龍眾一心 Keep Fighting」口號，力拼二連霸。此外，甫加入小龍女啦啦隊的林襄，也是味全龍的另一個吸睛焦點。她在球團邀請下「龍躍返鄉」，將全力投入球場應援為龍隊連霸助陣。

除了豐富的中華職棒賽事外，DAZN也提供世界各地頂級運動賽事，如日本職棒太平洋聯盟、橫濱DeNA海灣之星全主場賽事、西班牙足球甲級聯賽、西班牙女子足球賽、沙烏地女子足球超級聯賽、頂級拳擊賽事、職業格鬥聯盟（Professional Fighters League; PFL）、世界射箭賽，以及在地觀眾喜愛的賽事，如企業排球聯賽、中華企業射箭聯賽、TSR全國摩托車錦標賽，以及四個24小時線性頻道：NFL Network、Red Bull TV、Unbeaten、DAZN Combat。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法