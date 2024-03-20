MLB》美媒估出大谷翔平天價代言費！ 海放賈吉、哈波等巨星總和

美媒估計大谷翔平今年的代言費高達6500萬美元。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊日本巨星大谷翔平在休賽季簽下10年7億美元天價大約，但有高達6.8億屬延遲付款，當時就有媒體指出因為大谷翔平有豐厚的代言費所以只領底薪也沒關係，今天《Sportico》便有報導指出，大谷翔平的今年代言費有多誇張。

大谷翔平在加盟道奇隊的記者會上指出合約延遲付款是為了讓道奇能夠降低豪華稅，以此來幫助球隊補強成為更好的球隊。過往曾有許多球員的合約是採取延遲支付，但像大谷翔平這樣誇張的幅度也算是前所未見。

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《Sportico》撰文提到，儘管今年大谷翔平的薪水很少僅200萬美元，但他場外的代言費估計高達6500萬美元（約20億），比起前15名大聯盟球員（扣掉大谷本人）合計的代言費還要多60%，今年預估代言費第二高的是費城人強打哈波（Bryce Harper）的700萬美元，第三高則是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的600萬美元。

報導指出大谷翔平目前有接近20項代言，其中最有價值的是《New Balance》，在昨天該品牌才剛釋出大谷翔平的新Logo。文中點出大谷翔平在轉隊至道奇隊後更讓他的場外價值再向上提升，因為同城的天使已經有多年沒打季後賽，反觀道奇已經連續11年都能參加季後賽，且是今年球季的奪冠大熱門。

大谷翔平在加盟道奇後代言身價也水漲船高。（資料照）

《Sportico》指出，大聯盟球星的收入大部分都是倚靠薪水而非代言費，今年收入前15名的球員合計賺得6.47億美元，其中只有16%是代言費，但如果扣掉大谷翔平的話，將會只剩下7%。

《Sportico》指出大谷翔平今年球季收入達6700萬美元，是全大聯盟最高，第二高的是山本由伸的6000萬美元，由5500萬美元薪水（該網站將5000萬美元簽約金納入其中）加上500萬美元代言費，第三則是薛哲（Max Scherzer）的5400萬美元、第四為賈吉的4700萬美元。

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