MLB》絕好調！鈴木誠也熱身賽打擊率4成64 長打數並列第二多

小熊隊日籍好手鈴木誠也。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍好手鈴木誠也今天在熱身賽面對響尾蛇，他全場2打數敲1支二壘安打，另選到1次保送上壘。小熊最後以1比4輸球。鈴木誠也在熱身賽打擊率高達4成64，長打數8支並列全大聯盟第二多。

鈴木誠也首局就從響尾蛇左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）手中，擊出中外野二壘安打。鈴木誠也第二打席選到保送，之後就退場休息。這也是鈴木誠也連4場敲長打。

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鈴木誠也目前在熱身賽出賽12場，共28打數敲13安，包含5支二壘安打、3發全壘打，進帳6分打點，另選2次保送、跑出2次盜壘成功，打擊率為4成64，整體攻擊指數為1.480。鈴木誠也去年在例行賽出賽138場，交出20轟、74分打點，打擊率2成85的表現。

另一場紅襪與光芒之戰，紅襪日籍好手吉田正尚全場3支0，而紅襪隊最後以5比2贏球。

吉田正尚本季在熱身賽出賽14場，共37打數敲7安，包含3支二壘安打、1發全壘打，進帳2分打點，選到5次保送、吞7次三振，打擊率為1成89，整體攻擊指數為0.653。

紅襪日籍好手吉田正尚。（資料照，美聯社）

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