MLB》大谷扛二棒對決達比修！ 道奇、教士首爾開幕戰先發出爐

大谷翔平。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟南韓首爾海外開幕戰今天晚點6點05分在高尺巨蛋登場，道奇隊出戰教士，道奇隊日本球星大谷翔平擔任先發第二棒指定打擊，對決偶像教士日籍投手達比修有。而教士韓籍球星金河成擔任先發第五棒游擊手。

大谷翔平今年在熱身賽出賽8場，22打數敲11安，包含2轟、9打點，打擊率5成。不過，大谷在南韓友誼賽兩場比賽，共5打數沒有出現安打。

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達比修有則是睽違2年、生涯第4度擔任開幕戰先發投手，與曾效力洋基的強投田中將大並列最多。達比修有本季在熱身賽先發3場，共投9.1局失3分、賞10次三振，防禦率為2.89。

金河成在本季熱身賽11場，共26打數敲8安，包含1轟、5打點，打擊率3成08。

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道奇先發打線：

1.貝茲（Mookie Betts） 游擊手

2.大谷翔平 指定打擊

3.佛里曼（Freddie Freeman） 一壘手

4.史密斯（Will Smith） 捕手

5.馬恩西（Max Muncy） 三壘手

6.赫南德茲（Teoscar Hernández） 左外野

7.奧特曼（James Outman） 中外野

8.海沃德（Jason Heyward） 右外野

9.拉克斯（Gavin Lux） 二壘手

先發投手：葛拉斯諾（Tyler Glasnow）



教士先發打線：

1.柏格茲（Xander Bogaerts） 游擊手

2.小塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 右外野

3.柯朗沃斯（Jake Cronenworth） 一壘手

4.馬查多（Manny Machado） 指定打擊

5.金河成 游擊手

6.普洛法（Jurickson Profar） 左外野

7.坎普沙諾（Luis Campusano） 捕手

8.韋德（Tyler Wade） 三壘手

9.梅里爾（Jackson Merrill） 中外野

先發投手：達比修有

達比修有。（資料照，美聯社）

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