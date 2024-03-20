MLB》首爾開幕戰前被下放3A 教士總教練談高佑錫的狀況

高佑錫。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟南韓首爾海外開幕戰今天在高尺巨蛋登場，本季加盟教士隊的高佑錫，今天卻被球隊下放至3A，新賽季將從小聯盟出發，代表他無緣在家鄉南韓民眾前獻技。教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）表示，把高祐錫下放至小聯盟是一個困難的決定

高祐錫今年在熱身賽出賽5場，共投4.1局被敲8安，失掉6分，防禦率高達12.46，被打擊率為3成64，每局被上壘率為2.31。教士隊前天與LG雙子進行友誼賽，高祐錫登板對上前東家，卻挨了一發兩分砲，總計投1局失2分。

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教士隊帶了31名球員到首爾，最後做出名單調整，包含蘇利文（Brett Sullivan）、高祐錫在內都被下放小聯盟。

根據《韓聯社》報導，高祐錫是在週二獲知自己要被下放小聯盟的消息，「這不是我沒有想過的事，我會繼續努力，會努力在這個賽季重返大聯盟。」

教士隊投手教練涅布拉（Ruben Niebla）曾表示，高祐錫在休賽季為了敲定美職合約，多次往返美國與南韓，因此他的休賽季時間比教士隊其他人還短。

高祐錫則說，「不是每個人都在相同的狀況準備賽季，而我們都在努力進入大聯盟賽場。我們都是職業球員，我應該要更好地為這個賽季作好準備。」

席爾特表示，球隊們牛棚有一定的深度，這是做出決定的重要一部分，而高祐錫在休賽季比較晚才開始準備，這讓他無法像春訓營的其他球員那麼快適應。席爾特認為，相信高祐錫能在這個賽季某些時候幫助球隊。



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